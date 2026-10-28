“Oktoberg Fest”, al Piazzale degli Alpini gusto, musica e divertimento

Appuntamento dal 29 ottobre all’1 novembre e dal 6 all’8 novembre: una festa che unisce tradizione bavarese, sapori bergamaschi e intrattenimento

Dopo il successo delle prime due edizioni, OktoBERG Fest torna a NXT Bergamo per la sua terza edizione, pronta a trasformare ancora una volta Piazzale degli Alpini in un luogo di festa, musica e buon cibo. Dal 29 ottobre all’1 novembre e dal 6 all’8 novembre, il cuore di Bergamo ospiterà un appuntamento che negli anni ha saputo costruirsi una propria identità, reinterpretando lo spirito dell’Oktoberfest con un carattere tutto bergamasco.

L’idea da cui nasce OktoBERG è la stessa che accompagna il progetto fin dalla sua prima edizione: immaginare cosa sarebbe successo se il principe bavarese che diede origine all’Oktoberfest avesse incontrato una principessa bergamasca. Da questo incontro simbolico prende forma una manifestazione che unisce tradizioni popolari, cultura gastronomica, musica dal vivo e voglia di stare insieme, dando vita a una versione originale e autentica della più celebre festa bavarese.

Non è un caso che OktoBERG inizi proprio quando si conclude l’Oktoberfest di Monaco: la manifestazione bergamasca nasce infatti come una divertita reinterpretazione della celebre festa bavarese. Quando in Baviera si spengono le ultime luci dei tendoni, a Bergamo si accendono quelle di NXT Platz, dando vita a una versione tutta orobica dell’evento più famoso dedicato alla birra, alla buona cucina e al divertimento.

Per l’edizione 2026 il grande tendone il NXT Platz diventa la piazza coperta dove si concentreranno spettacoli, concerti e intrattenimento serale. Ad accompagnare l’esperienza ci sarà anche il grande Beer Garden esterno, dove protagonisti saranno due birrifici artigianali bergamaschi, Elav e Miamal. All’interno di NXT Platz sarà invece possibile degustare quattro autentiche protagoniste della tradizione bavarese: Spaten, Paulaner, Hacker-Pschorr e Löwenbräu, marchi storici che rappresentano il cuore della cultura birraria di Monaco di Baviera.

Anche la cucina sarà uno degli elementi centrali della manifestazione. Il menu propone un percorso che intreccia sapori tedeschi e tradizione orobica, partendo dalla Tavolozza Bavarese con speck, würstel, cetrioli sott’aceto e brezel, passando per specialità come spätzle con panna e speck, canederli allo speck con fonduta di formaggi e canederli agli spinaci con burro e salvia. Tra i secondi spiccano lo stinco alla birra con purè di patate, il gulasch bavarese, il tris di würstel con crauti e patatine e le ribs BBQ accompagnate dalla polenta. Torna inoltre il Bergzel, la specialità simbolo di OktoBERG che fonde il tradizionale impasto del brezel con la salamella e i sapori tipici bergamaschi. Completano l’offerta strudel, torta Sacher e una proposta dedicata al pubblico plant-based, con piatti pensati per valorizzare gusto e inclusività anche nelle scelte alimentari.

Fondamentale anche quest’anno la collaborazione con Confesercenti Bergamo, partner della manifestazione fin dalla sua nascita.

Sul palco di NXT Platz si alterneranno serate pensate per pubblici diversi. Il 29 ottobre si parte con una serata dedicata al Country Dance insieme a The Hazzard Country Dance, tra balli di gruppo e atmosfere western. Il 30 ottobre sarà la volta di Anthology Michael Jackson – The Italian Tribute, uno spettacolo che unisce musica, danza e scenografie per celebrare il Re del Pop. La notte del 31 ottobre arriverà invece La Stupidera di Halloween, il celebre party trash-pop-revival con i Belli e Impossibili in consolle e una selezione delle hit più iconiche dagli anni Novanta a oggi.

Il 1° novembre si aprirà nel pomeriggio con il ritmo dello Swing, grazie al Bergamo Swing Collective, mentre la sera spazio alla comicità con lo Stand Up Open Mic curato da Giò Fattoruso, appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti della comicità dal vivo.

Nel secondo fine settimana, il 6 novembre, NXT Platz ospiterà “Amarsi Male – Testi lunghi, amori brevi”, una serata che vedrà protagonisti Lietto, Damiano Dentella e Gattotoro, con la partecipazione speciale di Lodo Guenzi. Il 7 novembre sarà invece il momento di Forever Young – 80s Revival Night, una grande festa dedicata alle hit che hanno segnato un’intera generazione. Mentre l’8 novembre si terrà la finale del contest Nuovi Suoni Live, un’iniziativa di Bergamo per Giovani, le Politiche per Giovani del Comune di Bergamo, in collaborazione con Daste Bergamo e NXT Bergamo, con UNIBGONAIR come media partner.