“Odore di metalli e bruciore alla gola”, da Ambivere segnalazioni dei residenti. Il sindaco: più controlli sull’area industriale

Veduta aerea dell'area industriale di Ambivere

Ambivere. Alle 6,14 di martedì 27 ottobre, in via Donizetti ad Ambivere, l’aria sa di metallo. “Intensità fortissima”, scrive A.C., residente, che racconta anche di un “bruciore alla gola immediato”. Non è un episodio isolato: secondo i cittadini va avanti da anni.

La sua è una delle segnalazioni arrivate nelle ultime ore a enti e Comuni. Il testo è molto simile, ogni lettera è firmata con nome e cognome, cambiano luogo e l’ora del disturbo: oltre a via Donizetti, ci sono via Garibaldi, via Gasparini e via Papa Giovanni XXIII. A scrivere sono residenti di Ambivere, un cittadino abita e Mapello. Le email sono finite nelle caselle di Ats Bergamo e Arpa Lombardia e negli uffici dei Comuni interessati, con il richiamo alla Legge 241 del 1990, al Testo unico ambientale (decreto legislativo 152 del 2006) e al decreto legislativo 195 del 2005 sull’accesso alle informazioni ambientali.

Il copione, negli episodi descritti, è sempre lo stesso. Le esalazioni sarebbero “generalmente più intense e persistenti” nelle giornate di pioggia e di notte, indicativamente tra le 22 e le 6. Tra i sintomi riferiti da diverse persone ci sono bruciore alla gola, lacrimazione e malessere. I firmatari ipotizzano che l’origine sia nell’area industriale di Ambivere e chiedono agli enti di verificarlo con accertamenti tecnici e un sopralluogo.

Dal Comune, la risposta è quella di chi il problema lo conosce bene. “Comprendo bene l’esasperazione dei cittadini – afferma il sindaco Vittorio Leoni -. Dietro ogni segnalazione ci sono persone che chiedono semplicemente di poter vivere serenamente nelle proprie case. È un disagio che conosciamo e che da tempo stiamo cercando di affrontare con determinazione”.

Lo conferma anche Arpa, il cui dipartimento di Bergamo, diretto da Maria Teresa Cazzaniga, spiega che la situazione è “da tempo oggetto di valutazione da parte dei tecnici”. Nella zona ci sono numerosi insediamenti produttivi che, per il tipo di attività, “potrebbero dare origine a fenomeni di disagio olfattivo”. In passato le segnalazioni dei cittadini sono state spesso rivolte a un’azienda in particolare, su cui sono stati fatti controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, con attenzione alle emissioni in atmosfera che possono causare molestie olfattive.

Quell’azienda, precisa il sindaco, è la Somet, specializzata nel recupero, riciclo e fusione di rottami di alluminio. “Nell’ultimo procedimento autorizzativo come Comune avevamo espresso parere contrario – sottolinea Leoni -. Gli altri enti coinvolti si sono espressi favorevolmente: non lo ricordo per alimentare polemiche, ma per far comprendere quanto sia stato difficile far valere le preoccupazioni del nostro territorio. Riconosco gli accertamenti effettuati, ma non posso nascondere che nei rapporti con gli enti competenti abbiamo incontrato difficoltà e ricevuto risposte che non sempre abbiamo ritenuto sufficienti”.

L’azienda, comunque, è inserita in un contesto dove operano anche altre imprese produttivo. Ora è stato attivato un tavolo di lavoro e coordinamento congiunto tra amministrazione comunale, Provincia e Ats Bergamo, attivato, spiega Arpa, per individuare le possibili fonti degli odori e, per quanto tecnicamente possibile, limitarne le emissioni. Leoni chiede che le verifiche guardino a tutte le sorgenti dell’area industriale, “comprese eventuali emissioni diffuse o discontinue”. “Questo non significa ridimensionare le criticità già emerse – aggiunge – ma individuare correttamente le cause per poter intervenire in modo efficace”.

Il Comune si è mosso anche direttamente. “Proprio perché non vogliamo limitarci a sollecitare gli enti competenti, abbiamo avviato anche un confronto diretto con Somet, affiancati da consulenti tecnici e legali, per cercare di individuare possibili miglioramenti degli impianti e dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni – conclude il sindaco -. Ai cittadini non voglio promettere soluzioni facili o immediate, ma voglio assicurare una cosa: non abbiamo alcuna intenzione di rassegnarci o di considerare chiuso il problema”.