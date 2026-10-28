Molestie olfattive a Treviglio, in Consiglio è fronte bipartisan per risolvere il problema

Imeri e Bornaghi fanno il punto sugli interventi, Molteni chiede tempi rapidi: “I cittadini sono esasperati”. Venerdì 30 ottobre una nuova conferenza dei servizi sui progetti dell’azienda

Treviglio. Le esalazioni dell’Ecb continuano a creare disagi in città e nei comuni limitrofi, e sulla necessità di risolvere il problema maggioranza e opposizione convergono su un unico fronte. Nel Consiglio comunale di martedì 27 ottobre, il sindaco Juri Imeri e l’assessore Michele Bornaghi hanno aggiornato l’aula sugli interventi e sui controlli. Il consigliere di minoranza Erik Molteni ha chiesto di accelerare, mentre il fenomeno, diminuito durante l’estate, è tornato a intensificarsi da metà settembre.

“L’obiettivo dell’azione costante che abbiamo messo in atto è eliminare le situazioni oggetto di segnalazione, non limitarci a ridurle”, ha dichiarato Imeri, sottolineando che gli odori molesti continuano a provocare disagi a cittadini, imprese e visitatori. L’amministrazione, ha aggiunto, continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con i residenti e i comitati ambientali.

Bornaghi ha illustrato i progetti depositati dall’azienda dopo i tavoli tecnici di maggio e luglio: tra questi la copertura delle fosse di ricezione delle materie prime, la sostituzione del termocombustore per il trattamento delle emissioni, la modifica dello scrubber e la riorganizzazione dei flussi d’aria. Sono stati inoltre riferiti interventi manutentivi e pulizie straordinarie dei piazzali e dei condotti di aspirazione.

“Durante il mese di agosto – ha dichiarato Bornaghi – si è constatato un decremento rispetto a giugno e luglio, quando si sono raggiunti livelli che non esito a definire insostenibili. A decorrere dalla metà di settembre si è evidenziata una progressiva recrudescenza delle molestie olfattive che, seppure su un’area più limitata rispetto al picco estivo, sono state in alcuni casi descritte come particolarmente fastidiose”.

Il Comune ha quindi chiesto all’azienda chiarimenti sulla ripresa degli episodi. Il 7 ottobre il Politecnico di Milano ha effettuato una campagna di mappatura dei flussi odorigeni alla presenza di Arpa. L’avvocatura civica ha inoltre sollecitato la Provincia a valutare eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori, allegando dieci recenti relazioni di servizio della polizia locale. Il prossimo passaggio sarà la conferenza dei servizi istruttoria convocata per venerdì 30 ottobre alle 10, durante la quale saranno esaminate le proposte di modifica impiantistica. I progetti devono ancora essere valutati.

Molteni ha riconosciuto il lavoro degli enti, ma ha chiesto di accelerare. “Bene i progetti depositati – dice – ma dovranno ancora essere approvati e chissà quanto tempo passerà prima della realizzazione. Rimane il fatto che i cittadini sono esasperati e le attività commerciali vicine ne stanno risentendo anche a livello economico”.

Il consigliere ha criticato anche il silenzio dell’azienda rilanciando, poi, la proposta di rafforzare il sistema delle sentinelle, affinché le segnalazioni siano trasmesse tempestivamente agli enti competenti, e ha ricordato le interrogazioni previste in Consiglio regionale e al Ministero dell’Ambiente.