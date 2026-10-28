L’arpa di Flora Vedovelli ammalia i bergamaschi

Molto apprezzata dal folto pubblico presente nella chiesa dell’Adorazione l’esibizione della musicista trentina, che ha offerto all’ascolto un programma di grande fascino e impegno, con una prima assoluta e una particolare attenzione verso la produzione di donne compositrici

A partire dal marzo 2025, la Chiesa dell’Adorazione delle Suore Sacramentine di via Sant’Antonino ha il piacere e l’onore di ospitare la rassegna concertistica Come un sole che ci scalda nella notte che, giunta alla sua nona stazione con l’appuntamento di domenica 25 ottobre, ha nuovamente regalato ai presenti un momento di grande musica in questo intimo spazio sacro che costituisce anche un prezioso rifugio di raccolta spiritualità nel centro cittadino. Introdotto da suor Laura Fontana e da Alessandro Bottelli, direttore artistico della rassegna, il concerto ha visto protagonista l’arpa di Flora Vedovelli, artista originaria di Trento: dapprima la sua formazione, e in seguito la sua attività concertistica e didattica, hanno però varcato ben presto i confini del nostro paese per assumere un respiro internazionale e una caratura di assoluto livello grazie alle sue non comuni doti tecniche ed interpretative, generosamente offerte al folto pubblico in un saggio di matura musicalità e di eclettica apertura ai più differenti linguaggi artistici.

Il programma – equilibratamente dipanatosi tra barocco, classicismo, romanticismo e contemporaneità, oltre che con una forte rappresentanza di compositrici donne – si è aperto con le note dell’americana Deborah Henson-Conant che con il suo danzante Baroque Flamenco ha unito le sonorità dell’arpa a tecniche strumentali di ascendenza ora chitarristica, ora percussiva, in una serie di variazioni su di un Minuetto di Jean-Jacques Rousseau, celebre filosofo illuminista che praticò anche l’arte dei suoni lasciandoci sia trattati teorici che composizioni. Spazio quindi ai fasti barocchi di Haendel (con l’aggraziato Concerto in Si bemolle maggiore, trascritto dall’originale per arpa e orchestra) e Bach (con la solenne Sarabanda trascritta dall’originale per violino). A rappresentare il classicismo erano invece la tripartita Sonata in do minore di Sophia Dussek, compositrice scozzese di origini italiane, e la virtuosistica Fantasia in do minore del tedesco Louis Spohr: nomi certo non noti al grande pubblico, ma ugualmente meritevoli di un ascolto non superficiale e di una maggior presenza nei programmi concertistici. Le ammalianti atmosfere del celeberrimo poema sinfonico La Moldava di Bedřich Smetana – pagina orchestrale di vivido descrittivismo che illustra il più grande fiume della Repubblica Ceca dal suo nascere sino al suo finale confluire nell’Elba – hanno affascinato il pubblico confermando la bontà della trascendentale trascrizione per arpa sola.

Non comune – e per questo degno di particolare riguardo – è l’interesse di questa magnifica interprete (e della nostra rassegna) per la musica del nostro tempo e la sua costante collaborazione con i compositori contemporanei: in prima esecuzione assoluta è stato infatti proposto all’ascolto Minelauva, brano dalle sonorità rarefatte e pulviscolari di cangiante puntinismo sonoro appositamente commissionato per l’occasione al bergamasco Andrea Nosari che lo ha elaborato a partire da un frammento di Lili Boulanger, polistrumentista e prolifica compositrice francese prematuramente scomparsa nel 1918.