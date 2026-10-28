Intelligenza artificiale, via libera alla legge regionale. Casati (Pd): “Manca una vera strategia”

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Il Consiglio regionale approva a maggioranza le nuove disposizioni su ricerca e innovazione: previsti un programma strategico triennale, un comitato scientifico e una Carta etica per l’IA. Critiche dal consigliere dem: “Servono investimenti, obiettivi chiari e tutele per il lavoro”

Milano. Una Carta regionale per orientare lo sviluppo etico dell’intelligenza artificiale, un programma strategico triennale per definire gli investimenti e un comitato scientifico composto da cinque esperti. Sono alcuni degli strumenti introdotti dalla nuova legge di Regione Lombardia in materia di ricerca, innovazione e intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale martedì 27 ottobre.

Il provvedimento aggiorna la normativa regionale sulla ricerca e sull’innovazione, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, sostenere il trasferimento tecnologico e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, università, centri di ricerca e imprese. Una legge che punta anche a favorire la formazione e la riqualificazione professionale, investire nelle infrastrutture per l’innovazione e accompagnare gli enti locali, in particolare i piccoli Comuni, nella trasformazione digitale.

La maggioranza rivendica l’importanza di aggiornare gli strumenti a disposizione della Regione per affrontare i cambiamenti tecnologici. Di segno diverso il giudizio del Partito democratico, che pur riconoscendo la necessità di intervenire sulla materia contesta al testo una visione strategica insufficiente.

Gli strumenti previsti dalla legge

Il programma strategico triennale dovrà stabilire le priorità e definire dove e come investire le risorse. Al comitato scientifico, composto da cinque esperti, saranno affidate funzioni consultive, propositive e informative, mentre un tavolo tecnico permanente dovrà favorire il confronto tra il mondo istituzionale, accademico, scientifico e produttivo.

La legge prevede inoltre piattaforme digitali dedicate all’innovazione e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di mettere in rete soggetti pubblici e privati, facilitare lo scambio di informazioni e accelerare i processi di innovazione.

Tra le novità figura la Carta regionale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, chiamata a delineare i principi etici di riferimento e a promuovere un ecosistema tecnologico innovativo e sostenibile, nel rispetto dei diritti delle persone. La normativa istituisce anche la Giornata della ricerca, in programma ogni anno l’8 novembre, anniversario della nascita dell’oncologo lombardo Umberto Veronesi. L’iniziativa sarà l’occasione per premiare risultati scientifici, progetti innovativi ed eccellenze imprenditoriali.

“È un provvedimento prevalentemente di indirizzo, reso necessario dallo sviluppo dell’IA, che definisce in maniera chiara che l’intelligenza artificiale è da considerarsi uno strumento di supporto, ma sempre e comunque sottoposto al controllo e alla responsabilità umana finale”, ha spiegato il relatore della legge, il consigliere regionale della Lega Andrea Sala.

L’obiettivo, ha aggiunto, è migliorare la qualità della vita dei cittadini, incrementare la competitività delle imprese e favorire l’innovazione tecnologica. “È una legge soprattutto che ci permetterà di colmare il divario digitale che oggi vede le grandi aziende già proiettate nel futuro e le piccole imprese e le pubbliche amministrazioni locali ai margini della trasformazione tecnologica”.

Anche l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi ha sottolineato il percorso di elaborazione del provvedimento, frutto di due anni di lavoro e confronto con le realtà locali. “Una legge che ci rende orgogliosi e che mette in campo delle idee per aiutare nella diffusione delle nuove tecnologie e nel loro uso consapevole”.

La critica di Casati: “Manca una strategia ambiziosa”

Il Partito democratico contesta però la capacità della nuova normativa di incidere concretamente sullo sviluppo tecnologico lombardo. Per il consigliere regionale dem Davide Casati, la Regione avrebbe dovuto puntare maggiormente su investimenti, obiettivi misurabili e garanzie per i cittadini e i lavoratori.

“La Lombardia ha bisogno di una strategia ambiziosa per la ricerca e l’intelligenza artificiale, non soltanto di nuovi organismi di coordinamento. Servono investimenti, obiettivi chiari e strumenti concreti per governare il cambiamento, tutelando anche le persone e il lavoro”, sostiene Casati.

Il consigliere dem Davide Casati

Il consigliere precisa che la critica non riguarda la necessità di aggiornare il quadro normativo, ma il modo in cui la trasformazione tecnologica viene affrontata. “Non si tratta certo di frenare questa trasformazione, ma di regolarla. Quindi, la domanda da porsi è: vogliamo limitarci a organizzare meglio ciò che già facciamo oppure costruire una vera strategia regionale per governare questo cambiamento? Ed è proprio su questo che il testo presenta limiti importanti”.

Tra le priorità indicate dal Pd ci sono gli investimenti nelle infrastrutture della ricerca, nelle piattaforme sperimentali, nella capacità di calcolo e nel supercalcolo. Casati chiede inoltre di sostenere la ricerca di base e interdisciplinare, senza subordinare la produzione di conoscenza alle sole ricadute economiche immediate.

Durante l’esame della legge, riferisce il consigliere, il Pd ha ottenuto l’approvazione di un ordine del giorno sulla sovranità digitale europea, con l’obiettivo di ridurre le dipendenze tecnologiche e valorizzare le competenze presenti sul territorio lombardo. Non sono stati invece accolti gli emendamenti presentati dal gruppo dem per rafforzare la trasparenza, il ruolo del Consiglio regionale e l’autonomia degli organismi scientifici.

Lavoro, formazione e diritti nell’era dell’IA

Un altro punto sollevato da Casati riguarda le conseguenze dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sulla società. Secondo il consigliere, la trasformazione tecnologica non può essere valutata soltanto in termini di produttività e competitività, ma deve considerare anche gli effetti sull’occupazione, sulle competenze professionali, sui diritti, sulle disuguaglianze e sull’ambiente, compresi i consumi energetici dei data center.

“L’innovazione deve essere governata anche per tutelare il lavoro e le persone”, afferma, sottolineando la necessità di garantire anche alle piccole e medie imprese e agli enti locali l’accesso alle nuove tecnologie.

In questa direzione si inserisce un progetto di legge presentato recentemente dallo stesso Casati per tutelare lavoratrici e lavoratori nell’era dell’intelligenza artificiale. La proposta prevede un piano triennale, un tavolo permanente con imprese, sindacati, università ed enti di formazione e uno stanziamento di tre milioni di euro all’anno per il periodo 2026-2028, destinato alla formazione continua, all’aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione professionale.

Il Pd ha inoltre presentato all’inizio della legislatura un altro progetto di legge per promuovere un utilizzo affidabile e sicuro dell’intelligenza artificiale nella Regione e nelle società partecipate, che, secondo quanto riferito da Casati, non è ancora stato calendarizzato.