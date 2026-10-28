Inaugurata Lovato Plastic, investimento da 14 milioni: velocità e autonomia produttiva per restare competitivi

Investire in Italia, attorno alla sede di Gorle, per poter essere sempre più veloci, precisi, innovativi e autosufficienti: Lovato aggiunge un nuovo tassello alla propria strategia di sviluppo, puntando sulla divisione “Plastic” grazie a un nuovo edificio da 100 metri di lunghezza e 16 di altezza, esteso per 4.800 metri quadrati su due piani che ospitano lo stampaggio (al piano terra) e l’attrezzeria (a quello superiore) e dove operano 51 collaboratori.

Un vero e proprio polo tecnologico che ha visto la luce in meno di due anni (il cantiere, aperto nell’ottobre 2024, si è concluso ad agosto) per cui l’azienda dell’Ad Massimiliano Cacciavillani ha investito 14 milioni di euro e che oggi consente di concentrare in un unico luogo molti dei processi produttivi, dalla costruzione degli stampi allo stampaggio della plastica, dalla produzione delle schede elettroniche a tutta l’attività di test e validazione, assemblaggio, collaudo, prototipazione e ricerca e sviluppo.

Il risultato? Un vantaggio competitivo non indifferente, con un guadagno sensibile in termini di velocità e flessibilità, con un’elevatissima capacità di risposta alle richieste del mercato e di adattamento alle necessità dei clienti. Produzioni sempre più verticalizzate e che aprono prospettive nuove, tra aumento dei volumi di vendita e l’introduzione a catalogo (che già oggi conta 21mila codici) di nuovi prodotti.

L’attrezzeria, dove si costruiscono materialmente gli stampi, e lo stampaggio, dove si realizzano i componenti plastici, sono due reparti strategici per l’azienda e il nuovo edificio è stato pensato per essere il più efficiente e sicuro possibile: all’interno, infatti, trova spazio un magazzino per lo stoccaggio degli stampi, una sorta di caveau ad elevati standard antisismici e antincendio a protezione di uno dei propri asset fondamentali.

Dando casa ai macchinari più energivori (circa il 70% di tutto il consumo complessivo di Lovato), l’investimento è stato fatto in sinergia con un altro intervento altamente strategico e lungimirante, funzionale alla nascita di Lovato Plastic, vale a dire l’apertura di un parco fotovoltaico di 50.000 metri quadrati per 3,3 MWp di potenza che soddisfa l’80% del fabbisogno energetico aziendale, con sensibili risparmi in bolletta.

Forte di questa maggiore indipendenza, Lovato Plastic nel corso del 2027 raggiungerà il 100% della propria capacità produttiva con l’acquisto di ulteriori tre macchinari per lo stampaggio (integrando la struttura anche con una maggiore automatizzazione del magazzino, l’aumento della capacità di stoccaggio e nuove linee di essicazione), mentre negli spazi precedentemente occupati dall’attività all’interno della sede storica troveranno posto nuove linee Smt per la produzione di schede elettroniche, un cantiere del valore di 4 milioni di euro con orizzonte maggio del prossimo anno.

“Viviamo con la costante voglia di migliorarci – sottolinea Cacciavillani – L’investimento è stato fatto in ottica di velocità: con 14 milioni avremmo potuto stampare moltissimo, se ci fossimo affidati a un terzista, ma in questa fase abbiamo deciso di concentrarci sulla consegna rapida, se padroneggi le tecnologie migliori i prodotti del futuro. Abbiamo componenti plastici, metallici ed elettronici: la plastica per noi è fondamentale, progettare gli stampi, realizzarli e stamparli in autonomia ci dà modo di fare prodotti sempre più performanti. La nostra idea è lavorare con fornitori vicini e quindi veloci, li scegliamo per quello: dai prefabbricati ai macchinari fino alla materia prima, la maggior parte si trovano entro 60 chilometri. Abbiamo iniziato anche a progettarci le macchine per gli assemblaggi, a costi più bassi e tempistiche più stringenti. La verticalizzazione non riguarda solo la plastica ma tutti i processi strategici”.

Massimiliano Cacciavillani, Ad di Lovato

Ma se l’inaugurazione di Lovato Plastic può essere considerata un po’ la chiusura del cerchio a livello produttivo, l’azienda rimane sempre vigile sulle opportunità di crescita che il mercato può offrire. È del mese scorso la notizia dell’aggiudicazione all’asta di un capannone industriale distante poco più di un chilometro dall’headquarter di via don Emilio Mazza: diecimila metri quadrati dentro un’area di 26mila, con impianto fotovoltaico da 1MW, dove fino a pochi anni fa c’era l’ex “Figli di Pietro Rodeschini”, un ingrosso di casalinghi, ferramenta e giocattoli con funzione per lo più logistica che però può essere facilmente riconvertito.