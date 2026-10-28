In viaggio sulla e-Brt, Zambonelli: “Il trasporto pubblico è la chiave per rendere Bergamo più attrattiva”

Il presidente della Camera di commercio difende il progetto della linea elettrica rapida, tra sostenibilità, competitività delle imprese e qualità della vita. “Le criticità iniziali erano comprensibili, ma con il servizio a regime i benefici saranno ancora più evidenti”. E guarda già alle future connessioni con la T2

Bergamo. Al lavoro va in bici, mezzo che usa spesso per spostarsi in città. Quando, invece, ha un appuntamento al Point di Dalmine, Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo prende l’e-Brt. Quindi non è stato difficile organizzare un viaggio con lui. Appuntamento alla stazione di Bergamo, ha un carnet di biglietti in tasca, e subito Zambonelli spiega che su questo mezzo si può pagare il biglietto anche con le carte di credito, si può trasportare la bicicletta e si può portare un cane.

“La e-Brt non è soltanto una nuova linea di trasporto pubblico, ma un investimento strategico per il futuro di Bergamo e del suo territorio” esordisce.

Presidente Zambonelli, l’ente camerale è stato tra i promotori di questa linea. Perché?

“Tutto nasce nel 2012, quando la Camera di commercio commissionò uno studio per immaginare come dovesse diventare Bergamo nel futuro. Da quell’analisi emerse con chiarezza la necessità di un salto di qualità nel trasporto pubblico locale, considerato uno dei fattori determinanti per rafforzare l’attrattività del territorio. Il progetto si è poi sviluppato nell’ambito della visione di Bergamo 2030, con l’obiettivo di collegare la città a quello che veniva definito il “sentiero del sapere”: un sistema capace di mettere in relazione il polo urbano con i centri produttivi, universitari e dell’innovazione, da Dalmine ad Almè, fino al Kilometro Rosso e al Point della Camera di commercio. L’opportunità di utilizzare i fondi del Pnrr ha, infine, permesso di passare dalla pianificazione alla realizzazione”.

Dalla sua inaugurazione si punta molto sul fatto che e-Brt sia un collegamento strategico per le imprese.

“Sì, e-Brt risponde anche a una precisa esigenza del sistema produttivo. Il tracciato interessa, infatti un territorio caratterizzato da una forte concentrazione di attività economiche, in particolare nella pianura a sud di Bergamo. Il trasporto pubblico messo a disposizione del mondo produttivo diventa un elemento di attrattività. Per lavoratori e collaboratori è possibile raggiungere il posto di lavoro senza dipendere dall’automobile, con tempi e costi più prevedibili. Un vantaggio che può incidere direttamente sulla capacità delle aziende di trovare personale. Oggi il mercato del lavoro milanese è più appetibile anche perché il lavoratore può arrivare in azienda con il mezzo pubblico. Noi stiamo replicando un modello che a Milano esiste già con la metropolitana. Il potenziamento delle infrastrutture deve accompagnarsi a un’evoluzione dell’intero sistema di trasporto. Il servizio pubblico deve fare un altro salto di qualità. Non può più essere strutturato soltanto sugli orari degli studenti o su quelli tradizionali del mondo del lavoro”.

Tra gli strumenti per favorire l’utilizzo della nuova linea ci sono anche le convenzioni promosse da Atb con le aziende, con tariffe agevolate per gli abbonamenti dei dipendenti.

“È un’opportunità di cui beneficia anche la Camera di commercio, che conta circa cento collaboratori. La sostenibilità ambientale rappresenta un altro pilastro del progetto. La e-Brt è completamente elettrica e favorisce il trasporto pubblico locale, riducendo il numero di mezzi privati in circolazione e, di conseguenza, l’inquinamento. È il prototipo di come deve essere immaginata la mobilità del futuro, anzi, mi permetta: del presente. Una prospettiva che si inserisce in una rete più ampia, destinata a svilupparsi ulteriormente con la T2 verso la Val Brembana. Basta osservare l’esperienza della T1, che collega Bergamo ad Albino. Sono sotto gli occhi di tutti i vantaggi che dimostrano come sia cambiato il traffico. La linea T1 ha contribuito a snellire la circolazione e a ridurre i tempi di percorrenza in alcuni tragitti”.

Non possiamo però ignorare che la linea e-Brt invece le critiche le ha ricevute e le polemiche le ha sollevate. E ancora oggi è oggetto di dibattito.

“Il sostegno alla e-Brt non significa ignorare le contestazioni che hanno accompagnato l’avvio del servizio. I timori legati alla sottrazione di corsie su strade già trafficate avevano una loro logica. C’erano barriere psicologiche e preoccupazioni che avevano un fondamento. Fortunatamente, nella pratica, la situazione non si è rivelata come era stata immaginata e sono stati introdotti correttivi, altri sono in corso. A pesare sulla percezione iniziale del servizio sono stati anche i ritardi e le limitazioni legati ai lavori ferroviari. La chiusura del ponte di via San Bernardino e i disagi sulla tratta ferroviaria tra Ponte San Pietro e Bergamo hanno contribuito a complicare ulteriormente la situazione della mobilità cittadina. Dobbiamo interpretare queste difficoltà anche considerando quanto il servizio potrà diventare più attrattivo quando tutti questi elementi saranno a regime. Anche tra gli imprenditori, dopo una prima fase caratterizzata da qualche perplessità, il riscontro starebbe diventando progressivamente più positivo, grazie alla maggiore consapevolezza del ruolo che un trasporto pubblico efficiente può svolgere per il territorio”.

Un tassello importante di questo servizio è rappresentato dai parcheggi di interscambio, che consentono di lasciare l’auto fuori dalle aree più congestionate e proseguire con il trasporto pubblico.

“Sono strutture che devono ancora entrare pienamente nelle abitudini dei cittadini, ma che potranno diventare decisive. L’elemento vincente è la certezza di raggiungere la destinazione. Se il trasporto pubblico resta imbottigliato nel traffico insieme alle auto private, l’utente sceglierà di utilizzare la propria macchina. Se invece può parcheggiare e arrivare rapidamente a destinazione, anche spendendo meno, il vantaggio è evidente”.

Lei stesso è un imprenditore che lavora nel turismo. Quanto un servizio di trasporto come e-Brt può incidere su questo fronte?

“Bergamo richiama visitatori per il patrimonio storico e culturale, ma l’esperienza della città dipende pure dalla facilità con cui ci si può spostare. Un servizio garantito, puntuale e regolare contribuisce alla qualità della vita che il turista percepisce. È un aspetto particolarmente rilevante per i visitatori del Nord Europa, abituati a utilizzare il trasporto pubblico e spesso a sostenere tariffe più elevate rispetto a quelle italiane”.