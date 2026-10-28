Il trasloco dell’Istituto Bambino Gesù preoccupa i genitori. L’Opera: “Navetta gratis e classi confermate con almeno 10 alunni”

Dopo oltre sessant’anni le suore hanno deciso di vendere l’edificio in via Caldara: dal 2027/28 le attività saranno divise tra la Capitanio e la sede storica dell’Opera Sant’Alessandro. Le famiglie chiedono garanzie sulla gestione del trasferimento e sul futuro del presidio educativo nel quartiere

Bergamo. Per i genitori dell’Istituto Bambino Gesù la preoccupazione ha due facce: il futuro scolastico dei figli e quello di un intero quartiere. Dall’estate 2027 la scuola lascerà via Caldara, e a Carnovali molte famiglie temono di perdere un presidio educativo che c’è da oltre sessant’anni, oltre a vedere stravolta l’organizzazione di ogni giornata. In una lettera inviata alla redazione, un gruppo di genitori chiede chiarezza sulle modalità del trasferimento ormai prossimo.

A rispondere è l’Opera Sant’Alessandro, che gestisce l’istituto e afferma di comprendere le difficoltà dei genitori. “Si tratta di una situazione non cercata, determinata dalla decisione delle Suore del Bambino Gesù di mettere in vendita l’immobile di via Caldara, che dovrà essere liberato entro il 31 agosto 2027”, spiega l’ente, che non ha ritenuto sostenibile l’acquisto alle condizioni richieste dalla proprietà. I tempi, aggiunge, sono stati dettati anche dalla scadenza del 31 dicembre 2026, entro cui comunicare alle Suore l’eventuale intenzione di comprare: da qui la scelta di muoversi in anticipo, per lasciare alle famiglie il tempo di conoscere e valutare i nuovi ambienti.

La scuola primaria e la secondaria di primo grado si trasferiranno alla Scuola Capitanio, in via Sant’Antonino. Il nido e la scuola dell’infanzia andranno invece nella sede storica dell’Opera, con accesso da vicolo Torri 4. Le due strutture distano circa 300 metri, ma per i genitori il problema non è la distanza: con i figli divisi tra ordini scolastici diversi, accompagnamenti e ritiri rischiano di complicarsi, soprattutto per chi deve far combaciare orari scolastici e lavorativi. Per questo l’Opera annuncia uno scuolabus navetta completamente gratuito, con più fasce orarie sia all’andata sia al ritorno. Orari e funzionamento saranno definiti in base alle esigenze raccolte con un questionario, al termine degli incontri informativi già avviati; gli esiti saranno condivisi entro la fine di novembre. La gratuità sarà garantita fino al completamento dell’ordine scolastico frequentato dall’alunno al momento del trasferimento.

Il tema più delicato resta la continuità: i genitori temono che il cambio di sede separi i bambini da compagni e insegnanti. L’Opera dice di voler permettere agli alunni di proseguire con i propri gruppi e i docenti di riferimento, ma a una condizione: le attuali classi e gli stessi insegnanti saranno mantenuti solo per quelle che raggiungeranno almeno dieci studenti disponibili al trasferimento. Un criterio che lega la conferma dei gruppi al numero di adesioni, proprio uno dei punti più sensibili sollevati nella lettera.

Sul piano economico, per l’anno scolastico 2027/2028 il contributo di gestione resterà invariato. Negli anni successivi, assicura l’Opera, ci saranno solo gli adeguamenti ordinari che sarebbero scattati comunque restando in via Caldara. Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri informativi, con visite alle nuove sedi e approfondimenti organizzativi.

La risposta dell’Opera si concentra sulle soluzioni per garantire le attività nelle due nuove sedi e sulla disponibilità al dialogo con le famiglie. Resta invece senza risposta la domanda più ampia, quella sul futuro dei servizi educativi a Carnovali e sul ruolo del Comune. “L’Opera Sant’Alessandro sa bene che una comunicazione, per quanto puntuale, non può eliminare tutte le preoccupazioni legate a un cambiamento così importante”, conclude l’ente, dicendosi pronto ad ascoltare le osservazioni dei genitori e a dare risposte.