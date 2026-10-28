Halloween a Daste: dopo un anno di attesa torna Le Cannibale

Sabato 31 ottobre la clubnight milanese ritrova Bergamo. Nell’ex centrale una notte tra house e techno con la dj giapponese Hiroko Hacci e il nuovo progetto 760 Dreams

Un anno di attesa, poi l’ex centrale torna a ballare. Sabato 31 ottobre Le Cannibale approda nuovamente a Daste per la notte di Halloween: dalle 22 alle 3, gli spazi industriali di via Daste e Spalenga ospiteranno una serata dedicata alla musica elettronica, con Hiroko Hacci e 760 Dreams in consolle.

Nata nel 2011 al Tunnel Club di Milano, Le Cannibale è diventata un punto di riferimento per il clubbing cittadino, portando negli anni la propria programmazione anche fuori dall’Italia. Alla ricerca musicale ha affiancato un’attenzione particolare ai luoghi, costruendo occasioni d’incontro tra musica, arte e cultura contemporanea. Un percorso che l’ha condotta a collaborare con istituzioni come Triennale Milano e il Padiglione d’Arte Contemporanea e che trova negli ambienti dell’ex centrale bergamasca una cornice naturale.

Per Halloween, l’architettura industriale di Daste diventerà parte dell’atmosfera della serata: luci basse, suggestioni spettrali e una pista animata da due diverse interpretazioni della musica da club.

Protagonista sarà Hiroko Hacci, dj e cantante giapponese di base a Milano, dove è resident di Le Cannibale. Il suo percorso passa dal Giappone alla scena musicale londinese, prima dell’approdo in Italia. Nei suoi set house e techno si intrecciano con sonorità acid ed elettronica sperimentale, in una selezione capace di cambiare registro mantenendo al centro l’energia della pista. Ha condiviso la consolle con nomi come Jamie xx, Honey Dijon e Jennifer Cardini; parallelamente, come cantante, collabora con Tamburi Neri e Volantis e ha lavorato come corista con Lucio Corsi.

Con lei ci saranno i 760 Dreams, il nuovo progetto di Cristian Comes e Dogs I Know. Nato dall’intesa maturata all’interno del collettivo Gestalt, il sodalizio porta in consolle una house dai ritmi sostenuti, costruita attorno al groove e a un’energia immediata. Una proposta che affianca al lavoro in studio l’esperienza condivisa nell’organizzazione di eventi e nelle esibizioni dal vivo.

L’invito è a vivere Halloween anche attraverso la musica e la trasformazione degli spazi: il costume è benvenuto, ma non indispensabile. A dare il carattere alla notte saranno soprattutto i suoni e l’incontro tra il pubblico, gli artisti e l’ex centrale.