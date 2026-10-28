“Grinta e responsabilità per rispettare la città”, lo striscione dei tifosi fuori da Zingonia

Dopo i fischi e i cori rivolti alla squadra al termine di Atalanta-Frosinone 4-4 di domenica 25 ottobre, i tifosi nerazzurri mandano un altro messaggio chiaro al gruppo guidato da Maurizio Sarri, che viene da un inizio di stagione complicato sia in termini di risultati che di prestazioni.

Nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, all’esterno del centro sportivo Bortolotti di Zingonia è stato esposto uno striscione, che recita “Pretendiamo grinta e responsabilità, c’è da rispettare un’intera città: all’attacco”.

La pezza porta la firma 1907 e segue il malcontento esibito da buona parte della New Balance Arena nell’ultimo match, ma sa anche di incoraggiamento verso una partita delicata e attesa: la trasferta contro la Fiorentina in programma giovedì 29 novembre alle 20.45, partita nella quale la Dea dovrà fornire risposte diverse rispetto alle ultime uscite.

Al momento la Dea in campionato ha raccolto soltanto 10 punti nelle prime 8 giornate, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, mentre nella League Phase della Conference League sono arrivate una vittoria contro il Pafos e la sconfitta sul campo dell’Ajax.