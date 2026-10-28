Discoteca abusiva in un capannone: maxi multa, denunciati due giovani

Una discoteca allestita abusivamente all’interno di un capannone industriale, circa 100 persone presenti e un sistema di accesso che prevedeva il pagamento di un biglietto, con la comunicazione della location soltanto dopo l’acquisto della prevendita. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Brusaporto, dove due giovani sono stati denunciati per aver organizzato un evento di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni.

L’intervento è scattato nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, quando il personale della Divisione Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Bergamo ha effettuato un controllo nell’ambito dei servizi di contrasto agli eventi di intrattenimento non autorizzati. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire ai due organizzatori, denunciati all’Autorità giudiziaria il 26 ottobre.

Le indagini sono partite dal monitoraggio dei principali social network, dove era stato pubblicizzato un evento con data prestabilita e ingresso a pagamento, senza però indicare il luogo in cui si sarebbe svolto. La location veniva infatti comunicata soltanto dopo l’acquisto del biglietto in prevendita, mantenendo riservato il luogo della serata.

Al momento del controllo, gli agenti hanno trovato circa 100 persone all’interno di un capannone industriale concesso in locazione agli organizzatori. Lo spazio era stato trasformato in una vera e propria discoteca, con console per dj, impianto di amplificazione professionale e luci stroboscopiche.

Per entrare era necessario acquistare una prevendita oppure pagare direttamente al botteghino, dove il costo del biglietto era di 15 euro. In entrambi i casi, i pagamenti avvenivano esclusivamente in contanti. All’interno del capannone era stato inoltre allestito un punto bar per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, anche in questo caso senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le verifiche hanno fatto emergere l’assenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e dei requisiti di agibilità richiesti per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti aperti al pubblico, previsti dagli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.