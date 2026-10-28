Cromopuntura e fotobiomodulazione: la luce parla alle cellule

La luce è molto più di ciò che permette agli occhi di vedere: è energia elettromagnetica e, quando raggiunge i tessuti con determinate lunghezze d’onda e dosi, viene assorbita da molecole capaci di trasformare quell’energia in segnali biologici

Quando si parla di luce e salute, la prima associazione è quasi sempre con la vista, con il sole o al massimo con la vitamina D. Eppure la luce è molto più di ciò che permette agli occhi di vedere: è energia elettromagnetica e, quando raggiunge i tessuti con determinate lunghezze d’onda e dosi, viene assorbita da molecole capaci di trasformare quell’energia in segnali biologici. In altre parole, una cellula non è indifferente alla luce.

È questo il principio alla base della fotobiomodulazione, termine con cui si indica l’utilizzo di luce non termica, prevalentemente rossa o nel vicino infrarosso, per modificare l’attività cellulare senza bruciare o distruggere il tessuto. Non si tratta quindi del laser chirurgico, che utilizza energia per tagliare o coagulare, ma di una stimolazione luminosa a bassa intensità che produce una risposta biologica.

Il punto interessante è capire come possa accadere.

Perché un fotone produca un effetto deve essere assorbito. Nel nostro organismo esistono numerose molecole capaci di farlo, chiamate cromofori, e uno dei bersagli più studiati della luce rossa e del vicino infrarosso si trova proprio nei mitocondri, gli organelli cellulari coinvolti nella produzione di energia.

Per molti anni la citocromo-c ossidasi, un enzima fondamentale della catena respiratoria mitocondriale, è stata considerata uno dei principali fotoaccettori della fotobiomodulazione. L’assorbimento di determinate lunghezze d’onda viene associato a modificazioni della respirazione cellulare, del potenziale della membrana mitocondriale, della produzione di ATP, dell’ossido nitrico e dei segnali redox che regolano successivamente numerose funzioni cellulari (Hamblin, Mechanisms and Mitochondrial Redox Signaling in Photobiomodulation, 2018).

La questione, tuttavia, è ancora più interessante perché la ricerca più recente ha ridimensionato l’idea troppo semplice secondo cui esisterebbe un unico interruttore molecolare. Anche il ruolo esclusivo della citocromo-c ossidasi viene oggi discusso e sono stati proposti altri meccanismi, tra cui canali ionici fotosensibili, modificazioni dell’acqua interfaciale, segnali redox e rilascio di ossido nitrico (Quirk e Whelan, What Lies at the Heart of Photobiomodulation: Light, Cytochrome C Oxidase, and Nitric Oxide—Review of the Evidence, 2020).

Quindi la luce non dà energia alla cellula nel senso semplicistico con cui viene spesso raccontata. Fornisce uno stimolo fisico che la cellula riconosce e al quale risponde modificando il proprio metabolismo. Ed è proprio qui che diventa importante la lunghezza d’onda.

Quella che percepiamo come colore corrisponde infatti a differenti lunghezze d’onda della radiazione visibile. Il rosso possiede caratteristiche di penetrazione diverse dal verde o dal blu; il vicino infrarosso, che l’occhio non vede, penetra ancora diversamente nei tessuti. Questo significa che parlare genericamente di luce ha poco senso dal punto di vista biologico, esattamente come parlare genericamente di farmaco: cambiano la lunghezza d’onda, la potenza, la dose, la durata dell’esposizione e il tessuto bersaglio, e con esse cambia la risposta.

Una review dedicata ai meccanismi della luce blu e verde ha mostrato, per esempio, che anche le lunghezze d’onda visibili più corte interagiscono con differenti fotoaccettori cellulari e producono risposte biologiche proprie, diverse da quelle maggiormente studiate per rosso e vicino infrarosso (Liebert et al., Under the spotlight: mechanisms of photobiomodulation concentrating on blue and green light, Photochemical & Photobiological Sciences, 2019).

Non tutti i colori, quindi, fanno la stessa cosa. Ed è proprio questo concetto a rendere particolarmente interessante la cromopuntura.

La cromopuntura utilizza luce colorata applicata su punti specifici della superficie corporea, che corrispondono ai punti utilizzati dall’agopuntura. Non introduce un ago e non utilizza un farmaco: stimola il punto attraverso un segnale luminoso.

È importante distinguere questo approccio dalla fotobiomodulazione convenzionale. Nella fotobiomodulazione vengono generalmente trattate aree di tessuto utilizzando parametri fisici definiti, soprattutto nel rosso e nel vicino infrarosso. Nella cromopuntura, invece, alla proprietà biologica della luce si aggiunge la scelta del punto secondo la Medicina Cinese e l’utilizzo di colori differenti in relazione alla funzione che si vuole stimolare. È quindi l’incontro di due linguaggi: quello della fotobiologia e quello dei punti energetici.

Nello Studio Buona Vita di Treviolo (Bergamo) e di Milano (Via Frua 18) vengono utilizzate entrambe le modalità. La fotobiomodulazione con luce rossa e vicino infrarosso viene applicata direttamente sui tessuti per sostenere i processi cellulari, la risposta locale e il recupero, soprattutto nei dolori muscolari e articolari, nelle tendinopatie, nelle rigidità cervicali e lombari, nei traumi, nelle infiammazioni locali e nei processi di recupero tissutale. In alcuni protocolli viene utilizzata anche sul capo, con parametri specifici, quando l’obiettivo riguarda funzioni neurologiche, cognitive o di regolazione. Ampia ed efficace è l’applicazione anche per tutte le patologie della pelle, come terapia anti-invecchiamento e stati di stanchezza cronica.

La cromopuntura segue invece una logica completamente diversa: un fascio di luce viene applicato su punti specifici della Medicina Cinese, scegliendo colore, punto, durata e sequenza in relazione al quadro clinico della persona. Viene utilizzata nei disturbi nei quali alla componente fisica si associano squilibri funzionali o emotivi, come cefalee ed emicranie, insonnia, ansia, disturbi digestivi e intestinali, sovrappeso, problemi respiratori, dermatiti, alterazioni del ciclo, disturbi della menopausa, tensioni muscolari, dolori persistenti, rabbia, pensieri ossessivi. Trova inoltre particolare applicazione nei bambini e nelle persone che non tollerano gli aghi.

Sono quindi due approcci che utilizzano entrambi la luce, ma con finalità e logiche terapeutiche differenti. La fotobiomodulazione lavora prevalentemente sulla risposta cellulare e sul tessuto; la cromopuntura integra invece il segnale luminoso con la rete funzionale dei punti e dei meridiani della Medicina Cinese, permettendo di lavorare contemporaneamente sul sintomo, sulla funzione dell’organo o del sistema coinvolto e sulla componente emotiva che accompagna il disturbo.

L’idea di utilizzare la luce per stimolare i punti di agopuntura non appartiene soltanto alla cromopuntura. La laser-agopuntura utilizza da decenni laser a bassa intensità applicati sugli agopunti e viene studiata come modalità non invasiva di stimolazione; una review dedicata alla metodica ne descrive i possibili meccanismi e le applicazioni, sottolineando contemporaneamente la necessità di protocolli più omogenei e studi clinici di maggiore qualità (Chon et al., Laser Acupuncture: A Concise Review, Medical Acupuncture, 2019).

Anche la cromopuntura è presente nella letteratura scientifica. Una review pubblicata già nel 1999 descrive l’utilizzo terapeutico della luce colorata associata ai punti di agopuntura e riporta le prime applicazioni cliniche della Colorpuncture (Cocilovo, Colored light therapy: overview of its history, theory, recent developments and clinical applications combined with acupuncture, American Journal of Acupuncture, 1999).

Un’altra pubblicazione dello stesso periodo analizza alcuni studi europei sulla Colorpuncture in disturbi quali emicrania, insonnia infantile e bronchite, ma gli stessi autori riconoscevano limiti importanti nel disegno delle ricerche e nelle dimensioni dei campioni, definendole sostanzialmente preliminari (Croke e Bourne, A review of recent research studies on the efficacy of Esogetic Colorpuncture Therapy, American Journal of Acupuncture, 1999).

Questo non rende la metodica priva di valore. Significa semplicemente non confondere due livelli differenti di conoscenza: da una parte sappiamo con certezza che la luce interagisce con i tessuti e produce risposte biologiche; dall’altra rimane ancora molto da studiare su cosa accada quando una determinata lunghezza d’onda viene applicata su uno specifico punto di agopuntura secondo una determinata sequenza terapeutica.

Ed è proprio questo lo spazio più interessante per la medicina integrata: non utilizzare la tradizione per sostituire la ricerca e non utilizzare la ricerca per cancellare tutto ciò che ancora non è stato sufficientemente studiato.

Nella pratica della Medicina Cinese il punto non viene scelto soltanto perché si trova vicino al sintomo. Un punto della mano può essere utilizzato per una cefalea, uno della gamba per un disturbo digestivo, uno del torace per una componente emotiva. È la rete di relazioni descritta dai meridiani a stabilire la strategia terapeutica.

Con la cromopuntura cambia lo strumento, non necessariamente la logica. Al posto della stimolazione meccanica dell’ago viene utilizzata la luce, scegliendo colore, punto e durata in funzione dell’obiettivo terapeutico. È una modalità particolarmente interessante nei bambini, nelle persone che non tollerano gli aghi o quando si vuole lavorare in maniera più delicata anche sulla componente emozionale.

La ricerca sulla fotobiomodulazione mostra inoltre un altro principio fondamentale: più luce non significa necessariamente maggiore effetto. La risposta dipende dalla dose e parametri eccessivi possono produrre risultati inferiori rispetto a quelli ottenuti con dosaggi adeguati. Anche una review del 2026 sulle ferite croniche trattate con Led ha evidenziato risultati differenti in relazione alle dosi utilizzate e la necessità di definire protocolli più precisi (Miranda et al., Clinical dosimetry and efficacy of LED photobiomodulation for chronic lower-limb wound healing, Lasers in Medical Science, 2026).

La luce, quindi, non è qualcosa di genericamente benefico. È uno stimolo biologico e, come ogni stimolo, dipende da quale luce viene utilizzata, dove viene applicata, per quanto tempo e con quale obiettivo.

E questo è uno degli aspetti più affascinanti della cromopuntura: utilizza uno degli elementi più comuni della nostra vita, la luce, trasformandolo in un segnale terapeutico estremamente preciso attraverso i punti della Medicina Cinese.

Non è il colore in sé a rappresentare la cura. È l’informazione che quella luce porta al corpo, nel punto e nel momento in cui viene utilizzata.

La salute non è qualcosa da inseguire quando si perde.

È qualcosa da coltivare ogni giorno

Giorgio Barbieri

Naturopata Epigenetista

Studio Buona Vita – Salute Integrata, Epigenetica e Medicina Cinese