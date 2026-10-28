Consumo di suolo, la Bergamasca quarta in Lombardia: nel 2025 persi 120 ettari

Bergamo. Oltre 120 ettari di suolo consumato in un solo anno. È il bilancio della provincia di Bergamo nel 2025, secondo il rapporto Ispra “Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio”, presentato martedì 27 ottobre a Roma. Con un incremento netto di 120,4 ettari rispetto al 2024, la Bergamasca è la quarta provincia lombarda per nuovo consumo di suolo, alle spalle di Brescia (160,8 ettari), Monza e Brianza (145,4) e Milano (145,3).

Il dato si inserisce in un quadro regionale preoccupante. In Lombardia, nel corso del 2025, il consumo netto di suolo ha raggiunto i 982,1 ettari, mentre la superficie complessivamente consumata è arrivata a 292.295,6 ettari, pari al 12,3% del territorio regionale. Secondo Legambiente Lombardia, si tratta del valore più alto registrato dal 2015, anno in cui Ispra ha iniziato a monitorare annualmente i cambiamenti nell’uso del suolo.

Il consumo netto misura la differenza tra le nuove superfici trasformate in aree artificiali e quelle restituite a usi agricoli o naturali. In Lombardia, a fronte dei 982 ettari consumati, nel 2025 sono stati ripristinati 111 ettari, circa la metà concentrati nella Città metropolitana di Milano. “Questo evidente peggioramento è particolarmente grave per la Lombardia, che nel 2014 si è dotata, tra le prime regioni in Italia, di una legge per ridurre il consumo di suolo che, evidentemente, fino ad oggi ha fallito – afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Alla luce dei dati del 2025 emerge sempre più chiara l’esigenza di rendere più efficace la disciplina urbanistica regionale, con l’intento di indirizzare le future trasformazioni verso la rigenerazione degli spazi già urbanizzati, invece che verso il consumo di nuovo suolo”.

A guidare la classifica lombarda degli incrementi netti è la provincia di Brescia, con 160,8 ettari consumati nel 2025. Seguono Monza e Brianza, con 145,4 ettari, e Milano, con 145,3. La Brianza detiene però un primato ancora più significativo se si considera la superficie complessivamente urbanizzata: il 41,3% del territorio provinciale è ormai occupato da suolo consumato, la quota più alta in Lombardia. In provincia di Monza e Brianza, secondo Legambiente, oltre 100 dei 145,4 ettari trasformati sono riconducibili a comuni attraversati dal tracciato della nuova Autostrada Pedemontana Lombarda. Nel Bresciano, invece, una parte consistente delle nuove superfici artificiali è legata alla realizzazione di capannoni e all’espansione delle attività produttive. Tra i singoli comuni, Milano e Livigno sono quelli che hanno registrato i maggiori incrementi nel 2025, rispettivamente con 28 e 23 ettari di saldo negativo, in larga parte associati alle opere per le Olimpiadi invernali.

Per Legambiente, la riduzione del consumo di suolo non riguarda soltanto la tutela delle aree agricole, ma anche la capacità dei territori di affrontare gli effetti della crisi climatica. I suoli permeabili e le superfici coperte da vegetazione svolgono infatti un ruolo importante nell’assorbimento dell’acqua piovana e nella mitigazione degli effetti degli eventi meteorologici estremi. “Riportare la natura nelle città e negli agglomerati è un obiettivo vincolante imposto dal regolamento europeo per il ripristino della natura, ma è anche un impegno indifferibile per le nostre città a mitigare gli effetti della crisi climatica”, dichiara Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.