Pallavolo|
ChorusLife Volley Bergamo, contro San Giovanni un’altra vittoria al tiebreak
Le rossoblù vanno avanti di due set ma vengono rimontate, per poi vincere ai vantaggi nel quinto e decisivo set. Quarto successo stagionale, i punti in classifica diventano 10
Una vittoria di carattere, la quarta stagionale, conquistata stringendo i denti fino all’ultimo pallone dopo aver subito la rimonta iniziale. ChorusLife Volley Bergamo espugna il Palasport di Cervia superando l’Omag Consolini San Giovanni in Marignano per 3-2, al termine di una battaglia durata due ore e 28 minuti. Dopo aver conquistato i primi due set, le rossoblù si fanno raggiungere dalle padrone di casa, ma nel tie-break trovano la forza di completare l’opera in un finale al cardiopalma: 25-21, 25-22, 20-25, 18-25, 22-20.
La squadra di Cervellin parte con il piede giusto e si aggiudica i primi due parziali, mostrando solidità e incisività. La partita sembra indirizzata, ma San Giovanni in Marignano non si arrende e cambia passo nel terzo set, riaprendo la contesa con il 25-20. Le padrone di casa insistono e nel quarto parziale trovano il pareggio sul 2-2, trascinando la sfida al tie-break.
È qui che la partita diventa una maratona di emozioni. Nessuna delle due squadre è disposta a cedere, ogni punto diventa una battaglia e il punteggio continua a salire oltre quota 15. Bergamo resta aggrappata alla partita, resiste alla pressione e trova lo spunto vincente sul 22-20, mettendo il sigillo su una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.
Kendall Kipp, premiata MVP della serata, è top scorer rossoblù con 20 punti. Ottima anche la prova di Lena Stigrot, che chiude con 18 punti, ed Elena Pietrini, autrice di 17. Denise Meli contribuisce con 14 punti e il colpo che chiude il match, mentre il capitano Silke Van Avermaet mette a referto 9 punti di cui 5 a muro.
San Giovanni-Bergamo 2-3 (21-25 22-25 25-20 25-18 20-22)
San Giovanni: Nardo 2, Jehlarova 14, Morello 3, Bracchi 19, Sylves 3, Adelusi 14, Panetoni (L), Brandi, Bagnoli, Wilson 3, Rivero 21. N.e.: Giuliani, Eroktay, Scialanca. All. Bellano.
Bergamo: Stigrot 18, Van Avermaet 9, Allaoui 4, Pietrini 17, Meli 14, Kipp 20, Gelin (L), Carletti, Babatunde, Battistoni, Bassi 5. N.e.: Rocca, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.
Arbitri: Papadopol, Salvati.
Spettatori: 744
Durata set: 27′, 28′, 26′, 27′, 27′; Totale: 135′
MVP: Kipp