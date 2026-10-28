ChorusLife Volley Bergamo, contro San Giovanni un’altra vittoria al tiebreak

Una vittoria di carattere, la quarta stagionale, conquistata stringendo i denti fino all’ultimo pallone dopo aver subito la rimonta iniziale. ChorusLife Volley Bergamo espugna il Palasport di Cervia superando l’ Omag Consolini San Giovanni in Marignano per 3-2 , al termine di una battaglia durata due ore e 28 minuti. Dopo aver conquistato i primi due set, le rossoblù si fanno raggiungere dalle padrone di casa, ma nel tie-break trovano la forza di completare l’opera in un finale al cardiopalma: 25-21, 25-22, 20-25, 18-25, 22-20.

La squadra di Cervellin parte con il piede giusto e si aggiudica i primi due parziali, mostrando solidità e incisività. La partita sembra indirizzata, ma San Giovanni in Marignano non si arrende e cambia passo nel terzo set, riaprendo la contesa con il 25-20. Le padrone di casa insistono e nel quarto parziale trovano il pareggio sul 2-2, trascinando la sfida al tie-break.