Caravaggio, fumano hashish al parco frequentato dai bambini: due segnalati e una denuncia

Caravaggio. Fumavano hashish nel parco comunale di viale Papa Giovanni XXIII, frequentato anche da bambini e adolescenti. Quando hanno visto arrivare gli agenti della polizia locale, hanno gettato a terra le sigarette e le hanno spente con i piedi. Il tentativo, però, non è bastato a evitare i controlli: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura e uno è stato denunciato.

L’episodio è avvenuto mercoledì 21 ottobre, intorno alle 16.45. Una pattuglia del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Occidentale stava effettuando controlli contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, concentrandosi anche su un’area già segnalata come luogo di ritrovo di consumatori.

Gli agenti hanno notato due giovani mentre cercavano di disfarsi delle sigarette. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di sigarette artigianali contenenti hashish. I due, entrambi nordafricani residenti a Caravaggio, sono stati segnalati alla Prefettura per il consumo di sostanze stupefacenti.

Per uno dei giovani è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria. Durante il controllo, infatti, non avrebbe esibito i documenti richiesti dagli agenti per identificarsi e dimostrare la regolarità della propria presenza sul territorio italiano. La mancata esibizione, in assenza di un giustificato motivo e alle condizioni previste dalla legge, costituisce un reato.

La segnalazione alla Prefettura può comportare sanzioni amministrative, tra cui la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti.