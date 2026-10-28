Bergamofight, la Muay Thai conquista Scanzorosciate

Sabato 24 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Scanzorosciate ha ospitato la seconda edizione del Bergamofight, una giornata di sport e spettacolo che, dal tardo pomeriggio fino a sera, ha richiamato un pubblico numeroso. In programma tanti combattimenti, con diversi confronti tra professionisti, che hanno acceso il ring e coinvolto gli spettatori.