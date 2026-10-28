Sabato sera|
Bergamofight, la Muay Thai conquista Scanzorosciate
Un palasport gremito, tanti incontri e sfide tra professionisti per la seconda edizione dell’evento firmato Bergamo Muay Thai
Sabato 24 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Scanzorosciate ha ospitato la seconda edizione del Bergamofight, una giornata di sport e spettacolo che, dal tardo pomeriggio fino a sera, ha richiamato un pubblico numeroso. In programma tanti combattimenti, con diversi confronti tra professionisti, che hanno acceso il ring e coinvolto gli spettatori.
Organizzata da Bergamo Muay Thai, la manifestazione si conferma un’importante occasione per promuovere e diffondere sul territorio la cultura della Muay Thai, antica arte marziale thailandese conosciuta come “l’arte delle otto armi” per l’impiego di pugni, calci, gomitate e ginocchiate. Una tradizione fatta di tecnica, disciplina e rispetto, che attraverso eventi come il Bergamofight continua a trovare spazio e nuovi appassionati anche a Bergamo.