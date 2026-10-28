Atalanta, Scalvini e Kamaldeen tornano tra i convocati. A Firenze otto indisponibili

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La lista degli assenti in casa Atalanta ha toccato ieri quota 10, ma la mattinata di mercoledì ha affievolito l’emergenza. Per la trasferta contro la Fiorentina Maurizio Sarri ha infatti recuperato due giocatori: Giorgio Scalvini al centro della difesa e Kamaldeen Sulemana nel reparto d’attacco, rientranti rispettivamente dopo un paio di settimane (il primo, infortunatosi in Atalanta-Venezia 3-1 del 12 ottobre) e dopo due mesi e mezzo il secondo, che si era infortunato nell’amichevole estiva contro lo Schalke 04.

Restano quindi otto gli assenti: Pompei tra i pali; Bellanova, Kossounou, Hien e Kolasinac in difesa; Kessié a centrocampo; Raspadori e Scamacca in attacco. Questo l’elenco dei giocatori attualmente infortunati e che quindi non saranno disponibili.

Sarri ha attinto alle giovanili, convocando il già esordiente esterno destro di difesa Idele (2007) e il centrale Plaia (2006) oltre a Sonzogni tra i pali (2010) che sta rimpiazzando Pompei come terzo e Obric (2006) che è ormai in pianta stabile tra i grandi e ha giocato da titolare le ultime due gare in difesa, più un sostanzioso spezzone contro il Milan, sempre a fianco di Kristensen.

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Fiorentina-Atalanta, i convocati di Sarri