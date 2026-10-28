Atalanta, l’emergenza si aggrava: anche Bellanova e Scamacca si fermano e saltano Fiorentina e Parma
Non solo l’esterno destro: infortunio anche per il numero 9, le cui condizioni verranno valutate soltanto la prossima settimana. Gli indisponibili per Firenze saranno 10
La situazione infortuni in casa Atalanta assume i contorni del grottesco: la partita contro il Frosinone ha lasciato strascichi pesanti anche in termini fisici, visto che oltre a Raoul Bellanova nel corso del primo tempo, nel finale si è dovuto fermare anche Gianluca Scamacca.
Il numero 9 nerazzurro al termine della gara ha infatti accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana: significa che dovrà per forza restare ai box per le partite contro Fiorentina in trasferta di giovedì 29 ottobre e anche Parma in casa di lunedì 2 novembre.
Anche gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Raoul Bellanova non portano buone notizie per Maurizio Sarri, visto che è stata rilevata la presenza una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo della gamba sinistra.
L’esterno e la punta si uniscono al gruppone di indisponibili certi che già prima del match contava su Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie, il cui rientro non è particolarmente vicino visto che tutti quanti hanno svolto soltanto terapie nella giornata di martedì. Qualche speranza in più per Hien, che ha svolto lavoro in palestra, e per Kamaldeen Sulemana e Scalvini, i più vicini al rientro in gruppo, che hanno svolto lavoro in campo e palestra.
Il totale degli assenti sale quindi a quota 10, ben distribuito in ogni reparto: emergenza totale per Sarri, che oltre ad avere poche alternative in tutti i reparti dovrà infarcire la lista dei convocati di svariati giocatori dall’Under 23, che tra l’altro proprio mercoledì – quando è programmata la partenza per Firenze dopo l’allenamento del mattino – sarà impegnata nella partita contro la Vis Pesaro.