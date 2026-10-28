Atalanta, l’emergenza si aggrava: anche Bellanova e Scamacca si fermano e saltano Fiorentina e Parma

L’esterno e la punta si uniscono al gruppone di indisponibili certi che già prima del match contava su Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie, il cui rientro non è particolarmente vicino visto che tutti quanti hanno svolto soltanto terapie nella giornata di martedì. Qualche speranza in più per Hien, che ha svolto lavoro in palestra, e per Kamaldeen Sulemana e Scalvini, i più vicini al rientro in gruppo, che hanno svolto lavoro in campo e palestra.