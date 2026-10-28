Alberto Mazzoleni eletto primo vicepresidente del gruppo Ecr al Consiglio d’Europa

Il consigliere regionale di FdI porta a Strasburgo il tema delle scuole di montagna e del diritto a restare: “Nessun bambino dovrebbe avere meno opportunità educative perché vive in una valle”

Bergamo. Alberto Mazzoleni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Piazzatorre, è stato eletto primo vicepresidente del gruppo Ecr (Conservatori e riformisti europei) al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, a Strasburgo. Nella stessa seduta è stata rieletta alla presidenza Svitlana Bohatyrchuk-Kryvko, rappresentante dell’Ucraina.

Già sindaco di Taleggio per 15 anni e presidente della Comunità montana Valle Brembana per dieci, Mazzoleni è al secondo mandato al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, dove rappresenta l’Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani). Dal 2015 è inoltre membro della giunta nazionale e vicepresidente regionale dell’associazione. Nel suo intervento in plenaria, Mazzoleni ha ricordato Luciano Valaguzza, ex consigliere regionale lombardo per quattro legislature, originario di San Giovanni Bianco e recentemente scomparso, che per molti anni ha fatto parte del Congresso del Consiglio d’Europa.

Al centro del suo discorso, però, c’è stato soprattutto il futuro delle aree montane, con un focus sulle scuole e sul declino demografico. Il tema scelto è quello del Right to stay, il diritto a restare nella propria comunità, senza essere costretti a trasferirsi per la mancanza di servizi e opportunità. “Le pari opportunità si garantiscono rimuovendo gli ostacoli territoriali. Il tema della dispersione scolastica nelle aree interne non va sottovalutato. Nessun bambino dovrebbe avere meno opportunità educative perché vive in una valle, in un piccolo Comune o in un territorio periferico”, dichiara Mazzoleni.

La distanza dai servizi, la carenza di collegamenti e le difficoltà negli spostamenti possono infatti trasformarsi in una disuguaglianza nell’accesso all’istruzione. Una situazione che riguarda da vicino anche la Lombardia, dove raggiungere la scuola può significare affrontare tragitti lunghi, coincidenze complicate, strade condizionate dal maltempo e tempi di percorrenza che pesano sulla quotidianità delle famiglie. “In questi contesti, la disponibilità di un servizio di trasporto scolastico affidabile e la presenza di una scuola vicina sono elementi essenziali per rendere effettivo il diritto allo studio”, sottolinea il consigliere.

Il problema, secondo Mazzoleni, non riguarda soltanto l’istruzione, ma anche la tenuta demografica dei territori. Quando le famiglie non trovano risposte adeguate per i figli, possono decidere di trasferirsi altrove, contribuendo a indebolire ulteriormente i servizi locali e rendendo più difficile l’arrivo di nuovi residenti. “Il mio intervento a Strasburgo nasce proprio da questa convinzione – precisa -: la montagna deve essere considerata a pieno titolo quando si progettano le politiche europee per l’istruzione e l’inclusione, nel pieno rispetto del Right to stay, del diritto a restare, ovunque si sia nati”.

Alberto Mazzoleni