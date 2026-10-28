Al Donizetti arriva la magia di “Ghost – Il Musical”

Il grande musical internazionale fa tappa al Teatro Donizetti di Bergamo: lunedì 7 dicembre alle 20.30 andrà in scena Ghost – Il Musical, la fedele trasposizione teatrale del cult movie vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe.

Sono disponibili i biglietti disponibili su ticketone.it, vivaticket.it e alla biglietteria del teatro Donizetti, in piazza Cavour 15 a Bergamo.

Tratto dal celebre film interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, lo spettacolo racconta una struggente storia d’amore sospesa tra due mondi. Sam, un giovane banchiere di New York, viene brutalmente ucciso, lasciando nel dolore la compagna Molly, un’artista sensibile e appassionata. La morte non spezza il loro legame: Sam rimane sulla Terra come fantasma, deciso a proteggerla e a scoprire la verità sul suo omicidio. Con l’aiuto della pittoresca medium Oda Mae Brown, affronterà inganni, avidità e pericoli, dimostrando che il vero amore supera ogni barriera, persino quella tra la vita e la morte.

Tra atmosfere pop-rock e momenti di intenso romanticismo, la nuova produzione esplora il profondo legame emotivo tra i protagonisti. “In questa produzione – spiega il regista Michele William Barbato – abbiamo voluto esplorare la dualità tra vita e morte non come metafora astratta, ma come esperienza viscerale: ogni scena è un ponte tra il tangibile e l’invisibile, tra la presenza e l’assenza. Il nostro obiettivo è che lo spettatore non guardi solo una storia, ma ne sia attraversato”.

La compagnia che firma la messa in scena è una realtà attiva da oltre dieci anni nel panorama dello spettacolo dal vivo e vanta in repertorio celebri musical come La Famiglia Addams e Sister Act, affiancati a produzioni originali di grande successo. Lo spettacolo è presentato con licenza ufficiale per l’Italia di Theatrical Rights Worldwide.

I biglietti per Ghost – il Musical, comprensivi di prevendita, sono disponibili sui circuiti Ticketone.it, Vivaticket.it e presso la Biglietteria del Teatro Donizetti (piazza Cavour 15, Bergamo – aperta dalle ore 16.00) a 55 euro per platea 1° settore, 50 euro per platea 2° settore, 55 euro per 1° e 2° ordine di palco, 50 euro per 3° ordine di palco, 35 euro per 1° galleria e 30 euro per 2° galleria

Per informazioni al pubblico: biglietteria del teatro Donizetti, aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19.30. Tel. 035.4160601-602-603.

“Ghost – Il Musical” è presentato su licenza di Theatrical Rights Worldwide (TRW)