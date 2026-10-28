A San Francisco mostra di Alberto Nacci: “Accoglienza eccezionale, opening affollatissimo”

Dalla musica alle immagini, dalla regia alle arti visive: il percorso di Alberto Nacci nasce da un dialogo continuo tra linguaggi diversi, che nel progetto Body&Sound trovano una sintesi particolarmente originale. Dal 2014 al 2024 Nacci ha realizzato 21 film musicali, trasformando la materia sonora in racconto per immagini e costruendo, fotogramma dopo fotogramma, un personale universo acustico e visivo. Oggi quei frame sono opere autonome capaci di vivere nello spazio espositivo e sono in mostra a San Francisco, dove il Museo Italo Americano ospita fino al 28 febbraio 2027 una selezione di grandi stampe tratte dai film della serie. Un progetto che, come racconta lo stesso Alberto Nacci, si pone anche come ponte culturale tra Italia e California, nel segno del cinema, della musica, della fotografia e dell’arte contemporanea.

Sei da poco rientrato dalla California. Quale riscontro hai avuto dal pubblico?

È stato un grande successo e un’accoglienza eccezionale. La mostra è stata allestita in modo splendido nelle gallerie del Museo Italo Americano di San Francisco e all’opening affollatissimo hanno partecipato giornalisti, collezionisti d’arte, musicisti, appassionati d’arte contemporanea e anche il Vice Console Generale d’Italia a San Francisco, Leonardo Nasi che ha definito questa operazione culturale un “ponte fra l’Italia e la California”. Mi piace pensare che sia un ponte fra Bergamo e San Francisco, due realtà molto diverse fra loro che grazie alla mostra FRAMES potrebbero avviare un dialogo per il futuro. In quei giorni, su richiesta della direzione, ho tenuto diverse visite guidate per i visitatori: il tour della mostra è ricco di contenuti e ogni opera é accompagnata dal colophon con un Qrcode per guardare i video musicali da cui sono tratte le opere. Si tratta di stampe in grande formato di fermi-immagine tratti dai 21 film musicali che ho realizzato dal 2014 al 2024 per la serie Body&Sound, pluripremiati in Europa, USA e Asia. In un evento speciale ho introdotto la proiezione dei video in una “Conversation with…” con il musicista americano Marty Wehner su temi proposti in mostra e, a seguire, si è tenuto un bellissimo concerto jazz con il Marty Whener TRIO composto da Marty Wehner (trombone), Chris Siebert (piano), Mark Heshima Williams (contrabbasso) con brani di Gershwin, Monk, Parker e Davis. Grande la soddisfazione di tutti.

La mostra di San Francisco si inserisce in un percorso che collega realtà culturali italiane e americane. Quali interlocutori hanno manifestato un interesse concreto per il tuo lavoro?

Le opere del progetto FRAMES sono nate nel 2014 quando ho avviato il primo video musicale della Serie Body&Sound. Dopo il successo dei primi lavori ho pensato di stampare alcuni fermi-immagine di grande forza. E’ nata così l’idea di farne una mostra e nel 2022 l’ho proposta ad Andrea Cancellato, direttore di ADI Design Museum di Milano, ritenendo che le forme create con la luce offrissero al pubblico una modalità nuova di fruizione della musica: Cancellato le ha infatti definite “una nuova frontiera del design”. Nel maggio 2023 la mostra nel piano ipogeo di ADI Design Museum a Milano ha ottenuto un bel successo di pubblico e di critica, che oggi si conferma con la realizzazione della medesima mostra negli USA organizzata grazie a Bianca Friundi, responsabile della comunicazione e curatrice del Museo Italo Americano di San Francisco. La mostra americana è stata presentata in anteprima assoluta a Bergamo a settembre, nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede di BG&Co (Generali Assicurazioni), poche ore prima della mia partenza per gli USA. Nelle sale di BG&Co (a Bergamo, in Via Carducci, 2) sono esposte sei opere della stessa serie della mostra americana, anch’esse fino al 28 Febbraio 2027.

Durante il soggiorno sei stato invitato anche a Santa Clara University. Che cosa della tua ricerca ha interessato maggiormente il mondo accademico americano?

La mostra FRAMES in California é stata proposta come progetto innovativo, un modo nuovo di raccontare la musica con le immagini. Questo ha suscitato l’interesse di diverse realtà fra cui Santa Clara University, un’università privata fondata nel 1851 per iniziativa dei Padri Gesuiti: un Campus universitario d’elite, con 10.000 studenti, dipartimenti di arte e scienza con spazi bellissimi, tra cui un museo di arte contemporanea e le sale tecnologiche in cui si tengono le lezioni… un paradiso per gli studenti ma decisamente molto costoso: la sola iscrizione ai corsi ha un costo annuo di 70.000 dollari. Lì ho tenuto una lezione a partire dalle linee-guida del mio fare artistico, in particolare i film musicali e i miei lavori su temi sociali: si è rivelato molto interessante il confronto con gli studenti, curiosi di conoscere il pensiero di un artista italiano un po’ fuori dagli schemi per trovare nuove forme di dialogo tra musica e immagini.

Questo confronto ti ha suggerito nuovi percorsi di indagine?

Certamente è stato molto interessante incontrare una realtà così lontana dalla nostra. Una realtà altamente tecnologica (siamo nella Silicon Valley) che pure si è lasciata affascinare dalla mia ricerca sul significato del silenzio negli equilibri fra il bianco e il nero e dai docufilm sull’arte in cui protagonista è il pensiero creativo degli artisti… e non le opere d’arte!

Gli studenti che ho incontrato all’università avevano condotto delle ricerche online sul mio lavoro, quindi erano già preparati e hanno formulato domande interessanti su alcuni aspetti della mia ricerca. Ed è sempre dalle domande, d’altra parte, che nascono percorsi nuovi e possibili nuovi orizzonti.

Dall’incontro in Santa Clara University è nata una collaborazione legata alla tua docufiction sulla malattia di Parkinson IL TULIPANO VIOLA.

Questo è ciò che mi ha sorpreso di più: una studentessa della Santa Clara University è rimasta folgorata dal trailer de IL TULIPANO VIOLA, docufilm realizzato con la consulenza scientifica della dottoressa Maria Cristina Rizzetti e quattro suoi pazienti che convivono con la malattia di Parkinson. La SCU ha così deciso di acquisire il film per uso didattico da proporre a studenti e docenti dell’università. Il mio film entra in questo modo a far parte dell’archivio multimediale di un’importante università americana. Per me è una grande soddisfazione.

In California porti anche VOLTI D’ARTISTA. Come viene letto un lavoro del genere, incentrato sui nostri artisti, in un contesto estraneo?

Sono onorato di portare virtualmente in California i 100 artisti di Bergamo che ho coinvolto nel progetto VOLTI D’ARTISTA. L’interesse di questa università risiede nel metodo oltre che nei suoi contenuti. E’ concreta l’ipotesi di realizzare a San Francisco ciò che a Bergamo è stato purtroppo ignorato dalle istituzioni locali, cioè la creazione di un archivio storico multimediale sulla realtà dell’arte sul territorio. Ogni città dovrebbe avere una mappa multimediale della realtà dell’arte attraverso cui conoscere il pensiero creativo degli artisti che vi lavorano e che meritano di essere considerati come importante risorsa culturale. Questa idea è stata giudicata molto interessante da una docente dell’università americana e credo che ci siano le condizioni per avviare questo progetto nel prossimo anno accademico. Nel mio tour ho anche visitato i laboratori multimediali dell’università per verificare la disponibilità degli strumenti tecnologici con cui realizzarlo con la collaborazione di docenti e studenti.

Sei stato recentemente a Bari per URTIcanti -International Music Film and Video Festival di cui sei presidente della giuria. Come è nata la proposta di mettere in dialogo cinema e musica contemporanea?

Anche questa é una storia lunga, nata nel 2022, quando sono stato invitato a Bari, al Festival di Musica Contemporanea URTIcanti, per presentare IL CANTO DEL NOSTRO TEMPO, docufilm sul grande compositore spagnolo Luis de Pablo presentato in prima mondiale a Madrid alla Real Academia San Fernando. In tale occasione ho conosciuto questa importante realtà italiana, uno dei più qualificati festival di musica contemporanea in Italia, oggi alla 21esima edizione. La vitalità degli organizzatori del festival (due donne incredibili, Raffaella Ronchi e Fiorella Sassanelli) mi ha indotto a proporre l’ideazione di un festival parallelo a quello musicale, in cui la musica contemporanea dialogasse con le immagini: una opportunità per proporre a un vasto pubblico un genere considerato di nicchia. A Bari hanno subito accolto con entusiasmo questa idea, unica in Italia, e oggi si è appena chiusa la quarta edizione del festival (dal 19 al 21 Ottobre 2026) con grande soddisfazione nostra e del pubblico.

Un festival dedicato al cinema e alla musica contemporanea è una formula inedita. Quali le difficoltà maggiori e quali gli obiettivi per le prossime edizioni?

Certamente è una proposta rivolta a un pubblico che apprezza una filmografia nuova, sperimentale, in cui prevale la ricerca di nuovi dialoghi fra immagine e suono. Sul piano organizzativo ho messo a disposizione del festival il mio know-how acquisito con le numerose relazioni online con film festival in tutto il mondo, in particolare tramite la piattaforma Filmfreeway.com. Questo ha agevolato gli aspetti relativi alla partecipazione di filmaker da diverse parti del mondo e anche l’organizzazione di modalità e criteri di valutazione. Il festival barese si avvale della preziosa collaborazione di esperti di grafica e di gestione di dati digitali, il che ha reso possibile i collegamenti in diretta streaming con i vincitori del festival da tutte le parti del mondo.

URTIcanti Film Festival è un festival “ibrido” che si tiene in una sala cinematografica (il Cinema Splendor di Bari) ma con la partecipazione online di tutti i partecipanti, mantenendo una intensa relazione anche con il suo territorio, a cui offre un importante contributo per la diffusione della musica contemporanea, grazie al dialogo con le immagini.

Quanto conta, oggi, la dimensione tecnologica nella ricerca musicale collegata all’immagine?

Questo é un tema importante oggi, con il ruolo sempre più invadente dell’intelligenza artificiale. Io uso molta tecnologia nella realizzazione dei miei lavori con macchine da presa in alta definizione, sistemi di illuminazione sempre più specializzati e software che semplificano molto il lavoro grazie all’IA. Soprattutto nella fase di post-produzione è per me interessante l’uso dei più avanzati sistemi di elaborazione di immagini e suoni. Per esempio, grazie all’IA è possibile isolare uno strumento musicale da una registrazione audio, oppure modificare l’ambiente in cui è stata girata una scena o anche trascrivere, tradurre e montare in sync il parlato di una take video su timeline. Certamente è di grande aiuto per ridurre i tempi di lavorazione di un film ma… oggi vedo che esistono addirittura corsi in cui si insegna a realizzare un film senza usare la macchina da presa! Questo richiede una certa abilità nella scrittura delle istruzioni da dare al software IA (il cosiddetto prompt) ma è anche un modo diverso di guardare al cinema in cui scompare la figura di sceneggiatore, regista, direttore della fotografia… privilegiando una creatività in cui si delega tutto alle macchine. Per me, invece, la tecnologia è uno strumento per riprodurre immagini e suoni fedeli alla realtà, un modo per ridurre sempre di più la distanza fra ciò che percepiamo con i nostri sensi e ciò che è possibile catturare con i mezzi tecnologici.

La tua esperienza di artista audiovisivo influenza inevitabilmente il tuo modo di guardare. Quali criteri ritieni irrinunciabili nella valutazione delle opere?

Le opere che partecipano al festival URTIcanti devono presentare una colonna sonora di musica contemporanea che dialoga in modo efficace con le immagini. Nella valutazione delle opere guardiamo diversi aspetti legati alla qualità delle musiche, all’interpretazione musicale, alla qualità della registrazione audio, alla fotografia, all’efficacia del dialogo fra immagini e suoni. Gli altri membri della giuria sono Serge D’Oria (manager culturale e Direttore di Alliance Française di Bari) e Francesco Abbrescia (Docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Bari). Il festival prevede diverse categorie (cortometraggi, docufilm, opere di videoarte) con premi per la miglior fotografia, la migliore colonna sonora, il miglior suono, oltre a premi per il miglior film italiano, il miglior film pugliese e anche un premio per i giovani filmaker. Quest’anno sono arrivate 70 opere da tutto il mondo ed è stata molto bella la partecipazione in streaming online alla cerimonia di premiazione: i vincitori, in collegamento con il Cinema Splendor di Bari, hanno offerto al pubblico in diretta una chiave di lettura delle loro opere. Personalmente, considero irrinunciabile puntare a progetti innovativi, infatti privilegio sempre ciò che mi sorprende.

Il prossimo appuntamento è a Milano mercoledì 28 Ottobre nell’ambito di JAZZMI 2026 per la prima assoluta del tuo nuovo docufilm musicale “Claudio Fasoli NeXt 4et – ANATOMIA DI UN QUARTETTO JAZZ”. Quali aspetti della creatività hai voluto mettere a fuoco questa volta?

Conosco Claudio Fasoli da circa 50 anni, essendo stato il mio primo maestro di sax nelle prime edizioni dei Seminari Senesi di Musica Jazz. Apprezzo molto la sua progettualità e la capacità di costruire progetti musicali con organici diversi, sempre con un grande rigore formale e senza mai rinunciare alla qualità della sua proposta musicale. Senza, cioè, rincorrere i gusti del pubblico. Con questo film ho voluto realizzare un tributo a questo grande jazzista italiano che ha portato la sua musica in giro per il mondo collaborando con i più importanti jazzisti del panorama internazionale. Nel docufilm lo vedremo alla guida del suo ultimo gruppo – NeXt 4et – composto da Claudio Fasoli (sax tenore e soprano), Simone Massaron (chitarra elettrica, fx), Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso) e Stefano Grasso (batteria) in un live-in-studio girato dinanzi alle mie macchine da presa e a un pubblico selezionato. Il film intreccia un concerto live in studio, registrato il 15 maggio 2025, con interviste ai componenti del quartetto, che raccontano le dinamiche artistiche e umane vissute prima, durante e dopo l’esibizione. Attraverso musica, parole, sguardi e silenzi, il documentario esplora il linguaggio di Fasoli e il valore della relazione tra i musicisti: sono questi gli elementi essenziali che rendono ogni concerto jazz un’esperienza irripetibile. L’opera, di fatto, assume il carattere di un’indagine antropologica sul processo creativo di uno dei gruppi più significativi del jazz italiano contemporaneo. Il docufilm si conclude con la testimonianza di Livio Testa, direttore artistico di Clusone Jazz Festival, che ripercorre la traiettoria artistica di Fasoli e ne ricorda la storica partecipazione al Clusone Jazz Festival, con un progetto internazionale in cui divideva la scena con Bill Elgart alla batteria e Mick Goodrick alla chitarra. Mercoledì 28 Ottobre 2026 alle ore 19 sarà la prima assoluta per questo docufilm sullo schermo di NOISE – Il Cinemino, in via Ascani Sforza 49 a Milano, con ingresso libero.

Guardando alle esperienze recenti — la mostra californiana, la collaborazione universitaria, il lavoro sui festival — quale direzione senti oggi più urgente per la tua attività?

La mia urgenza è sempre stare in ascolto di ciò che stimola la mia creatività. Questo è spesso collegato alle relazioni interpersonali con musicisti, pittori, scultori, architetti, poeti… Certamente la mia recente esperienza americana ha aperto nuovi orizzonti e credo che ci potranno essere sviluppi interessanti. Il mio studio è un luogo dove approdano musicisti con nuovi progetti, artisti che presentano nuove linee di ricerca, architetti che vogliono realizzare video per nuove mostre o conferenze, presto anche poeti e scrittori per presentare nuove opere editoriali: mi piace pensare che sia un laboratorio in cui proporre opere sperimentali che gli artisti possono usare per la promozione della loro attività creativa. Nei prossimi mesi voglio realizzare un nuovo film musicale per la serie Body&Sound, un docufilm su un importante compositore contemporaneo italiano e un film su un tema sociale che coinvolge in modo drammatico un grande numero di persone.

L’IA trasforma sempre più rapidamente il nostro modo di creare e comunicare. Alla fine, che cosa resta essenziale per un artista?