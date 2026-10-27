Violenza di genere, tre iniziative all’UniBg per promuovere la cultura del rispetto
Mercoledì 28 ottobre al campus di Sant’Agostino l’inaugurazione della mostra “Generazione Rispetto: adesso tocca a noi”, un nuovo insegnamento e un corso di perfezionamento. Al centro anche il confronto sulle procedure nei casi di violenza in ambito familiare
Bergamo. Una mostra itinerante per sensibilizzare le nuove generazioni, nuovi percorsi formativi e un confronto tra istituzioni e professionisti impegnati nella tutela delle donne e dei minori. L’Università di Bergamo promuove tre iniziative per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con un appuntamento in programma mercoledì 28 ottobre alle 16,30 nell’Aula Fornasa del campus di Sant’Agostino.
L’occasione è l’inaugurazione della tappa bergamasca della mostra itinerante “Generazione Rispetto: adesso tocca a noi”, dedicata alla Carta degli Impegni sottoscritta dai vertici di Regione Lombardia, dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dalle reti antiviolenza locali, dagli studenti degli atenei lombardi e dai giovani amministratori della Consulta Anci Giovani Lombardia. La Carta raccoglie l’impegno delle nuove generazioni a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.
La mostra, alla presenza del rettore Sergio Cavalieri, sarà visitabile nel chiostro minore di Sant’Agostino fino al 30 ottobre. Attraverso pannelli espositivi e totem, i visitatori potranno ripercorrere le tappe che hanno portato alla creazione della Carta e apporre simbolicamente la propria firma, aderendo al suo messaggio.
Nuovi percorsi formativi
Accanto alla sensibilizzazione, l’ateneo punta sulla formazione. Nel corso dell’incontro saranno presentati due nuovi percorsi: l’insegnamento “Dinamiche relazionali e prevenzione della violenza”, inserito nel piano di studi della laurea magistrale in Psicologia della salute nei contesti sociali, organizzativi e di comunità, e il corso di perfezionamento “Valutare l’idoneità genitoriale nei procedimenti minorili e civili con allegazioni di violenza”.
Quest’ultimo è dedicato alla consulenza tecnica e alle indagini psico-sociali nei procedimenti che riguardano situazioni familiari caratterizzate dalla presenza di allegazioni di violenza. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori chiamati a valutare contesti complessi, nei quali la tutela dei minori e delle persone coinvolte richiede strumenti adeguati e un approccio attento alle dinamiche relazionali.
Il confronto sulle procedure nei casi di violenza
Il terzo momento sarà dedicato agli esiti dell’applicazione, al Tribunale ordinario di Bergamo, delle Linee guida per le consulenze tecniche d’ufficio e le indagini psico-sociali nei procedimenti minorili e civili in materia di contenzioso familiare con allegazioni di violenza, sottoscritte anche dall’Università di Bergamo. La tavola rotonda coinvolgerà rappresentanti dei Tribunali di Bergamo e Monza, della Rete interistituzionale territoriale antiviolenza dell’Area Bergamo Est, dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, dell’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Bergamo, di ASST Bergamo Est e dell’associazione Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza Odv. Un confronto tra ambito giudiziario, servizi territoriali e professionisti per condividere esperienze e risultati nell’applicazione delle indicazioni operative e rafforzare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella tutela delle donne e dei minori vittime di violenza.