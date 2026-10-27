Violenza di genere, tre iniziative all’UniBg per promuovere la cultura del rispetto

Bergamo. Una mostra itinerante per sensibilizzare le nuove generazioni, nuovi percorsi formativi e un confronto tra istituzioni e professionisti impegnati nella tutela delle donne e dei minori. L’Università di Bergamo promuove tre iniziative per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con un appuntamento in programma mercoledì 28 ottobre alle 16,30 nell’Aula Fornasa del campus di Sant’Agostino.

L’occasione è l’inaugurazione della tappa bergamasca della mostra itinerante “Generazione Rispetto: adesso tocca a noi”, dedicata alla Carta degli Impegni sottoscritta dai vertici di Regione Lombardia, dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dalle reti antiviolenza locali, dagli studenti degli atenei lombardi e dai giovani amministratori della Consulta Anci Giovani Lombardia. La Carta raccoglie l’impegno delle nuove generazioni a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

La mostra, alla presenza del rettore Sergio Cavalieri, sarà visitabile nel chiostro minore di Sant’Agostino fino al 30 ottobre. Attraverso pannelli espositivi e totem, i visitatori potranno ripercorrere le tappe che hanno portato alla creazione della Carta e apporre simbolicamente la propria firma, aderendo al suo messaggio.

Nuovi percorsi formativi

Accanto alla sensibilizzazione, l’ateneo punta sulla formazione. Nel corso dell’incontro saranno presentati due nuovi percorsi: l’insegnamento “Dinamiche relazionali e prevenzione della violenza”, inserito nel piano di studi della laurea magistrale in Psicologia della salute nei contesti sociali, organizzativi e di comunità, e il corso di perfezionamento “Valutare l’idoneità genitoriale nei procedimenti minorili e civili con allegazioni di violenza”.

Quest’ultimo è dedicato alla consulenza tecnica e alle indagini psico-sociali nei procedimenti che riguardano situazioni familiari caratterizzate dalla presenza di allegazioni di violenza. L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori chiamati a valutare contesti complessi, nei quali la tutela dei minori e delle persone coinvolte richiede strumenti adeguati e un approccio attento alle dinamiche relazionali.

Il confronto sulle procedure nei casi di violenza