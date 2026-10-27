Vasca di laminazione di largo Barozzi, accordo tra Comune e Uniacque per la manutenzione

Firmata una lettera d’intenti per affidare alla società la manutenzione ordinaria e il servizio di pronto intervento. L’obiettivo è attivare i servizi dal 1° gennaio 2027

Bergamo. Il Comune e Uniacque insieme per garantire la manutenzione e il pronto intervento della vasca di laminazione di largo Barozzi. Il 15 ottobre le due parti hanno sottoscritto una lettera d’intenti che rappresenta il primo passo verso un accordo operativo per affidare alla società che gestisce il servizio idrico integrato le attività di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e il servizio di reperibilità in caso di necessità. L’attivazione dei servizi è prevista dal 1° gennaio 2027.

Realizzata dall’amministrazione con un investimento di 3,9 milioni di euro, attraverso risorse nazionali, la vasca ha una funzione importante nella gestione delle acque meteoriche e nella prevenzione degli allagamenti in caso di precipitazioni intense. L’infrastruttura ha un volume di invaso di circa 3.130 metri cubi, una lunghezza di 75 metri verso via Grataroli e una profondità di 7 metri. È stata costruita sotto l’attuale parcheggio pubblico di via Statuto, con accesso da largo Barozzi. Il sistema raccoglie e regola il deflusso delle acque piovane provenienti dal bacino circostante. Riceve inoltre le acque provenienti da uno sfioratore della rete fognaria pubblica di via dello Statuto, già gestita da Uniacque.

Per svuotare la vasca sono presenti due impianti di sollevamento: uno consente di pompare le acque di lavaggio verso la rete fognaria di via Statuto, mentre l’altro convoglia le acque meteoriche nella roggia Curna attraverso una tubazione dedicata, al termine degli eventi di pioggia. Un sistema di monitoraggio e telecontrollo permette inoltre di seguire il funzionamento dell’impianto in tempo reale, anche da remoto.

La collaborazione con Uniacque nasce proprio dalla necessità di garantire una gestione efficiente e continuativa della struttura, anche in considerazione del collegamento con la rete fognaria pubblica. Il futuro accordo definirà nel dettaglio le modalità di manutenzione, i livelli di servizio, le procedure di intervento e le responsabilità delle parti. “La sicurezza idraulica della città non dipende soltanto dalla realizzazione di nuove opere, ma anche dalla capacità di garantirne nel tempo la piena funzionalità – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. Con questa intesa compiamo un passo importante per assicurare alla vasca di Largo Barozzi una manutenzione programmata e un servizio di pronto intervento, valorizzando le competenze di Uniacque”.