Bergamo|
Treno per Orio, prorogati i lavori in via Rovelli fino a febbraio 2027
Dopo la richiesta dalla D’Agostino Costruzioni, il Comune allunga le restrizioni per il cantiere: le modifiche alla viabilità resteranno in vigore per altri quattro mesi
Bergamo. Slitta a fine febbraio la normalità in via Rovelli. Il Comune ha prorogato fino alle 18 di domenica 28 febbraio 2027 le misure temporanee di viabilità legate ai lavori per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio, introdotte con un’ordinanza datata 29 aprile.
Il provvedimento, firmato il 26 ottobre dalla comandante della Polizia locale Monica Porta, accoglie la richiesta della D’Agostino Costruzioni, l’impresa avellinese appaltatrice dei lavori. Riguarda il tratto di via Rovelli tra via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico di fronte al civico 25: qui la carreggiata resta ristretta, con una corsia per senso di marcia. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari e il transito è vietato ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Resta invariata anche la vita dei pedoni: il marciapiede interessato dal cantiere è chiuso e chi cammina viene dirottato sul lato opposto, lungo un percorso protetto a ridosso della ferrovia.
L’ordinanza lega la durata delle misure all’avanzamento del cantiere. All’impresa chiede di mantenere in efficienza la segnaletica, con i dispositivi luminosi che di notte segnalano l’ingombro, e di garantire in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso.
La proroga arriva in un momento delicato per l’opera. Il 21 ottobre, al vertice al Ministero con la sindaca Elena Carnevali e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, Rfi ha assicurato che l’impresa ha intensificato le attività e rinforzato la presenza degli operai nei punti più critici, anche lungo la linea verso Ponte San Pietro, dove sono in corso i lavori del raddoppio. Sul tavolo resta però la richiesta di risoluzione del contratto per i gravi ritardi accumulati su entrambe le opere, che attende il parere del Collegio Consultivo Tecnico (Cct).