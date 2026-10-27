Treno per Orio, prorogati i lavori in via Rovelli fino a febbraio 2027

Il provvedimento, firmato il 26 ottobre dalla comandante della Polizia locale Monica Porta, accoglie la richiesta della D’Agostino Costruzioni, l’impresa avellinese appaltatrice dei lavori. Riguarda il tratto di via Rovelli tra via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico di fronte al civico 25: qui la carreggiata resta ristretta, con una corsia per senso di marcia. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari e il transito è vietato ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Resta invariata anche la vita dei pedoni: il marciapiede interessato dal cantiere è chiuso e chi cammina viene dirottato sul lato opposto, lungo un percorso protetto a ridosso della ferrovia.