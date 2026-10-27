Spaccia a un ragazzino davanti a scuola: arrestato 25enne con 6.500 euro e un coltellino
Sorpreso dai carabinieri di Zingonia mentre cedeva hashish a un quindicenne: va in carcere
Boltiere. Davanti all’ingresso di una scuola del paese ha venduto una dose di hashish a un ragazzo di 15 anni. Per questo, venerdì 23 ottobre, i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale.
L’intervento è scattato durante un’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, condotta con il supporto della polizia locale di Zingonia. Intorno alle 15, in pieno orario di attività didattica, i militari hanno notato il 25enne avvicinare il minorenne e cedergli una dose di hashish. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando entrambi mentre il ragazzo si stava allontanando con la droga in tasca. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi di hashish, dieci dosi di cocaina, 6.500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, e un coltellino.
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante di aver destinato la droga a un minorenne in prossimità di una struttura scolastica. È stato inoltre indagato per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, per essersi opposto attivamente ai militari durante le fasi dell’arresto. Al termine dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il minorenne è stato invece segnalato alla Prefettura di Bergamo come assuntore di sostanze stupefacenti.