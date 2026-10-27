Spaccia a un ragazzino davanti a scuola: arrestato 25enne con 6.500 euro e un coltellino

L’intervento è scattato durante un’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti, condotta con il supporto della polizia locale di Zingonia. Intorno alle 15, in pieno orario di attività didattica, i militari hanno notato il 25enne avvicinare il minorenne e cedergli una dose di hashish. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando entrambi mentre il ragazzo si stava allontanando con la droga in tasca. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi di hashish, dieci dosi di cocaina, 6.500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, e un coltellino.