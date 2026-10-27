Società del Quartetto, la grande musica dialoga con il presente: Beethoven al centro della stagione 2027

Il Quartetto Nous, tra i protagonisti della nuova stagione

Diciassette esibizioni musicali, oltre a conferenze e incontri di approfondimento, in un programma che intreccia ricerca, memoria culturale e attenzione alla comunità

Bergamo. Il 2027 della Società del Quartetto di Bergamo si svilupperà attorno a una figura che ha attraversato la storia della musica trasformandone profondamente il linguaggio: Ludwig van Beethoven. Nell’anniversario dei 200 anni dalla sua morte, la nuova stagione di concerti si impegna ad andare oltre la celebrazione di una ricorrenza, costruendo un percorso che mette in relazione le opere del compositore con il suo tempo, con la tradizione che lo ha preceduto e con le generazioni di musicisti che ne hanno raccolto l’eredità. Un programma di diciassette appuntamenti, unito a conferenze e incontri di approfondimento nei quartieri di San Tomaso, Valtesse e Borgo Santa Caterina, in collaborazione con i rispettivi servizi sociali di comunità. L’omaggio prenderà avvio il 1° gennaio con il Concerto di Capodanno con un elemento chiave: in ogni concerto sarà eseguita una composizione di Beethoven, inserita nel programma o proposta come bis.

A presentare la stagione sono stati Marco Mazzoleni, presidente e direttore artistico della Società del Quartetto di Bergamo, l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Sergio Gandi e l’assessora alle Politiche sociali, longevità, salute e sport Marcella Messina. Dagli interventi è emersa una visione condivisa: la musica da camera non è soltanto un patrimonio da proporre a un pubblico di appassionati, ma anche uno strumento capace di unire impegno sociale, valorizzazione delle nuove generazione di interpreti e della vita culturale del territorio.

“Il bicentenario della morte di Beethoven rappresenta per noi non soltanto un’occasione per tornare a una figura centrale della storia della musica, ma anche uno stimolo a esplorarne la complessità e la straordinaria attualità – spiega Mazzoleni -. L’intenzione è mettere Beethoven in relazione con il contesto storico in cui visse e con le trasformazioni che la sua opera ha contribuito a innescare, fino al dialogo con la Seconda Scuola di Vienna e con Dmitrij Shostakovich, tra i compositori che hanno guardato con particolare attenzione alla sua eredità. Abbiamo voluto affidare questo percorso a interpreti di diverse generazioni, provenienze e sensibilità, espressione di un panorama musicale cosmopolita, perché ciascuno possa confrontarsi con Beethoven a partire dalla propria esperienza e dal proprio sguardo”.

Il programma

Il percorso si apre il 1° gennaio, alle 17, in Sala Piatti, con il Concerto di Capodanno. Protagonista sarà la Sinfonia n. 9 nella versione per due pianoforti e coro, accostata alla Grande Fuga opera 134 per pianoforte a quattro mani. Sul palco i pianisti Giorgio Lazzari e Luca Buratto, i solisti Jesenia Badilla, Olivia Antoshkina, Massimiliano Di Fino e Alberto Rota, insieme al Coro Canticum Novum diretto da Erina Gambarini. L’appuntamento si inserisce nel ricordo del centenario della nascita di Guido Gambarini, musicista e compositore bergamasco. Uno dei momenti centrali sarà il Festival Beethoven 200 – L’ultimo Beethoven, in programma dal 23 al 25 gennaio, in cui l’attenzione si concentrerà sulla fase più radicale e visionaria della produzione del compositore, quella in cui la ricerca formale e l’intensità espressiva si spingono verso territori nuovi in una ricerca musicale capace di spingersi oltre i confini del proprio tempo.

Sabato 23 gennaio il Quartetto Noûs, insieme ai Solisti della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo diretti da Christian Gentilini, affronterà i Quartetti opera 132, opera 135 e opera 118, unite a una serie di canoni che suonano come un monito alle generazioni future. Domenica 24 gennaio alle 11 ci sarà un incontro alla Biblioteca Civica Angelo Mai, con Adele Boghetich, dedicato a Beethoven e alla sua ultima stagione creativa. In questa occasione sarà esposto un documento di particolare interesse storico: un Abbozzo musicale autografo di Ludwig van Beethoven, oggi conservato nelle collezioni della biblioteca. L’iniziativa mette così in dialogo l’ascolto dal vivo con la testimonianza materiale del processo creativo del compositore, valorizzando il patrimonio custodito dalla città.

Lunedì 25 gennaio sarà invece il pianista Filippo Gamba a chiudere il festival con le Bagatelle opera 126 e le Sonate opera 110 e 111. Tre tappe fondamentali di una produzione pianistica in cui la forma tradizionale viene sottoposta a una continua trasformazione, tra profondità spirituale, libertà espressiva e tensione verso nuovi orizzonti. Accanto al percorso beethoveniano, la stagione prosegue l’esplorazione della Seconda Scuola di Vienna, con un’attenzione particolare al rapporto tra la tradizione romantica e le innovazioni del linguaggio musicale del Novecento.

Il Quartetto Adorno, atteso il 1° febbraio, proporrà un programma che accosta il Quartetto in do minore opera 51 n. 1 di Johannes Brahms al Quartetto opera 3 di Alban Berg e al Quadrtetto opera 28 di Anton Webern.

Il percorso proseguirà il 7 febbraio con il Duo Das Lied, formato dal soprano Barbara Costa e dal pianista Gianluca Di Donato, attraverso opere di Brahms, Arnold Schönberg, Webern e Berg. Il 15 febbraio sarà la volta del Kyan Quartet, vincitore del primo premio al Dynamikfest Chamber Music Competition, con un programma che spazia da Purcell e Mendelssohn a Sofia Gubaidulina e Schumann. Il pianista Yifan Wu, vincitore del Concorso Busoni 2025, sarà invece protagonista il 1° marzo con le Kreisleriana opera 16 e la Sonata n. 1 opera 11 di Schumann.

La nuova generazione di musicisti

Uno degli aspetti sottolineati durante la presentazione è la volontà di affiancare a interpreti già affermati una nuova generazione di musicisti che si è distinta nei principali concorsi internazionali. Una scelta che, come osserva l’assessore Gandi, “consente di rinnovare l’offerta culturale della città e di mettere il pubblico bergamasco, noto per la sua attenzione e competenza, a confronto con nuove personalità interpretative. Con la stagione 2027, la Società del Quartetto dimostra infatti come la memoria dei grandi maestri possa trasformarsi in un dialogo vivo e stimolante con il presente. Affiancare questi promettenti talenti a testimonianze uniche del nostro patrimonio, come i manoscritti della Biblioteca Mai, significa offrire alla città un’esperienza culturale plurale e aperta”.

Soddisfatto in proposito anche Mazzoleni: “Abbiamo cercato nuovi artisti, nuovi talenti che si intrecciano con l’interpretazione storica di Beethoven”, richiamando l’importanza di offrire occasioni concrete a musicisti che stanno costruendo il proprio percorso internazionale. “La storia della Società del Quartetto – sottolinea – è legata anche alla capacità di ospitare interpreti che, nel tempo, hanno consolidato la propria posizione sulla scena musicale divenendo artisti di fama internazionale”.

Tra i nomi attesi nel 2027 figura il violinista ucraino Dmytro Udovychenko, vincitore del primo premio al Concorso Queen Elisabeth nel 2024, già ospite della stagione precedente. Il suo concerto del 19 febbraio attraverserà repertori e sensibilità differenti, da Shostakovich a Schumann, da Janáček a Schnittke. L’8 marzo toccherà al violoncellista Petar Pejčić, quinto classificato al Queen Elisabeth nel 2022 e selezionato per ECHO Rising Stars nella stagione 2026-2027, in duo con Sofia Sacco. Il 15 marzo il violinista Julian Kainrath, vincitore del Concorso internazionale Ysaÿe e destinatario dell’ICMA Discovery Award nel 2022, interpreterà con il pianista Luigi Carroccia due capisaldi del repertorio beethoveniano: la Sonata n. 5 opera 24, La Primavera, e la Sonata n. 9 opera 47, Kreutzer.

I concerti di rilievo

La dimensione artistica non esaurisce le ambizioni della stagione. Anche nel 2027 proseguirà infatti Sonata for Seven Cities, in programma il 26 febbraio, al Gres Art, con il titolo Geografie dell’ascolto, il progetto ideato dal pianista Filippo Gorini che porta la musica dal vivo in contesti segnati da fragilità sociali, con concerti gratuiti e iniziative rivolte alle comunità. Dopo la prima edizione bergamasca del febbraio 2026, realizzata con Gorini, il progetto tornerà in città con una nuova residenza affidata al percussionista Simone Rubino, affiancato dai percussionisti Lukas Kuhn e Heechan Lee in un itinerario che esplora le possibilità espressive degli strumenti a percussione, tra ricerca timbrica, movimento e rapporto con lo spazio.

Il progetto prevede poi una serie di appuntamenti gratuiti nei quartieri, realizzati in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo. Le iniziative coinvolgeranno San Tomaso, Valtesse e Borgo Santa Caterina, in collaborazione con i rispettivi servizi sociali di comunità, e comprenderanno un concerto presso la casa di riposo della Fondazione Carisma.

Il senso dell’iniziativa è presentato dall’assessora Messina. “Con il progetto dei concerti gratuiti nei quartieri, la Società del Quartetto compie un gesto che è culturale e insieme profondamente sociale – riflette -. Porta la bellezza dove le persone vivono ogni giorno, nelle piazze,

nei parchi, negli oratori e nei centri civici. È un modo per abbattere le barriere, economiche e culturali, che spesso allontanano i cittadini dalla musica classica. Portare concerti e occasioni culturali nei luoghi frequentati quotidianamente dalle persone significa creare nuove possibilità di aggregazione, soprattutto per gli anziani soli e per chi rischia di rimanere ai margini della vita comunitaria”.

Il legame con Bergamo

La stagione conferma anche la collaborazione con le istituzioni formative locali. Giovedì 25 marzo l’Ensemble di fiati del Conservatorio Gaetano Donizetti, nell’ambito del corso di musica da camera tenuto da Marco Ambrosini, proporrà un appuntamento dedicato a Beethoven alla vigilia del bicentenario della sua scomparsa. Il programma comprende il Quintetto per pianoforte e fiati opera 16 e l’Ottetto per fiati opera 103. È un’occasione per mettere in relazione la formazione musicale con il palcoscenico professionale, offrendo agli studenti un confronto diretto con il pubblico.

A questi appuntamenti si aggiungono il recital di Davide Cabassi dedicato alle Variazioni Diabelli di Beethoven, il concerto di Simonide Braconi, prima viola dell’Orchestra del Teatro alla Scala, insieme al pianista Monaldo Braconi, e la presenza di altri interpreti di rilievo internazionale.

Il dialogo con la città proseguirà attraverso gli eventi collaterali. Domenica 18 aprile, alle 11, la Biblioteca Civica Angelo Mai ospiterà la conferenza di Valentina Bensi Maestro tra il vecchio e il nuovo mondo. Busoni a Bergamo, musicista internazionale, dedicata alla figura e all’eredità di Ferruccio Busoni, in preparazione al concerto conclusivo della stagione.

Il 19 aprile sarà invece Pina Napolitano, interprete di riferimento di questo repertorio, a proporre un programma dedicato a Schönberg e Webern, per poi concludere con la Sonata opera 101 di Beethoven. Martedì 20 aprile, alle 19.30, il Chiostro di Santa Marta accoglierà invece un appuntamento realizzato in collaborazione con la Fiera dei Librai di Bergamo, dedicato ai Taccuini 1922-1939 di Marina Cvetaeva, nella traduzione e cura della pianista Pina Napolitano. Alla presentazione del volume si affiancherà un momento musicale con il contralto Olga Semenova e la pianista Maria Grazia Bellocchio.

È inoltre prevista la presentazione del libro di Artemio Focher La nascita del mito di Beethoven. Ludwig van Beethoven 26-29 marzo 1827, dedicato ai giorni dei funerali del compositore e alla nascita del mito che si sviluppò intorno alla sua figura. Data e luogo dell’incontro sono ancora da definire.

La stagione si concluderà giovedì 22 aprile con il violinista Rémy Ballot e il pianista Ingmar Lazar, protagonisti di un programma che comprende Busoni, Ysaÿe, Poulenc e Bartók, autori legati a una storia musicale internazionale che ha trovato spazio anche nelle stagioni della Società del Quartetto.

Il cartellone 2027 restituisce l’immagine di una Società del Quartetto intenzionata a tenere insieme più direzioni: la riscoperta del repertorio, la valorizzazione dei giovani interpreti, il dialogo con le istituzioni culturali e formative e l’apertura a un pubblico più ampio, anche al di fuori delle sale da concerto.