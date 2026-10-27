Sciopero nazionale dei teatri, Boffelli: “Anche i lavoratori del Donizetti aderiscono”

(foto Gianfranco Rota)

Anche le lavoratrici e i lavoratori del Teatro Donizetti di Bergamo aderiscono allo sciopero nazionale indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil per la giornata di martedì 27 ottobre. In questo giorno, in tutta Italia, attori, tecnici, amministrativi, ballerini, professori d’orchestra, tutte le professionalità del settore degli spettacoli si fermano: la protesta è finalizzata a giungere al rinnovo del contratto collettivo nazionale (fermo al 2018, ndr), ricevere aumenti di stipendio congrui, anche considerando il notevole aumento del costo della vita, e ottenere il riconoscimento di maggiori tutele.

“Per i dipendenti dei teatri, la cui paga media mensile si attesta attualmente su 1.433,43 euro, la proposta di aumento è pari al 18% distribuito nell’arco di tre anni. Ciò significa che solo nel 2029 lo stipendio medio di questi lavoratori raggiungerebbe 1.691,44 euro, determinando un incremento di 258,01 euro complessivi: di fatto – hanno calcolato le rappresentanze sindacali – in assenza di arretrati e a fronte di nove anni di blocco contrattuale, l’aumento reale equivale a circa 28 euro lordi all’anno. Ancora più eclatante è la proposta avanzata per il personale scritturato, categoria che comprende tra le altre le professioni di attore, ballerino, macchinista, professore d’orchestra e capo macchinista. Per questi lavoratori il minimo contrattuale giornaliero medio è oggi di soli 58,69 euro lordi. L’aumento ipotizzato del 20% spalmato in tre anni porterebbe la paga giornaliera nel 2029 a 70,42 euro: un adeguamento di appena 11,73 euro lordi al giorno che, spalmato sui nove anni trascorsi dal precedente rinnovo e senza alcun riconoscimento degli arretrati, corrisponde a un incremento di circa 1,30 euro lordi all’anno”. Proposte “inaccettabili” per i sindacati e per le lavoratrici e i lavoratori che dopo la giornata di martedì 27 ottobre si preparano a una manifestazione nazionale in programma il 9 novembre a Roma.