Sardone contro Meloni (il trapper): rime sessiste e video virali, processo a Bergamo per diffamazione aggravata

A sinistra Silvia Sardone con il leader leghista Matteo Salvini, a destra il trapper Alessandro Meloni in arte 'Melons'

Sardone che denuncia Meloni. Sardone è Silvia, l’eurodeputata leghista scelta dal Carroccio per la corsa a sindaco di Milano. Meloni però non è Giorgia, la premier, bensì Alessandro: un trapper di origini sarde che si fa chiamare ‘Melons’, con oltre duecentomila followers su Instagram.

Il processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa si è aperto lunedì mattina in tribunale a Bergamo. Oggetto del dibattito una strofa infarcita di turpiloqui e riferimenti a sfondo sessuale cantata durante un concerto a Treviolo lo scorso aprile, poi rilanciata dallo stesso trapper con un video in auto mentre ne canticchiava i versi. Pubblicata in rete, la clip è stata ricondivisa da centinaia di utenti.

In aula sono stati ascoltati l’esponente leghista e l’ex compagno. Assistita dall’avvocato Barbara Mancari del foro di Milano, Sardone ha descritto le conseguenze psicologiche che avrebbero patito in particolare i figli della coppia, uno costretto a cambiare istituto scolastico a causa del clima di derisione e delle ostilità nate tra i banchi. I genitori hanno inoltre sottolineato come il ritornello incriminato sia stato canticchiato e urlato ai figli anche di recente, in luoghi pubblici come la metropolitana.

“Insulti violentissimi e volgarissimi, ormai è una moda tra i trapper attaccare me, Salvini e la Lega in maniera becera – aveva commentato Sardone all’uscita del video -. Evidentemente questi ‘poeti’ hanno l’orticaria di fronte a una donna che ha il coraggio di portare avanti le sue battaglie su sicurezza, immigrazione e Islam”.

L’imputato – difeso dall’avvocato Alessandro Mura del foro di Cagliari – aveva affidato la sua replica a una storia sui propri canali social: “Il pezzo in cui insulto la Sardone e Salvini l’ho fatto per ridere, ma fidatevi che su ‘sta gente non c’è un c**zo da ridere. Sta creando tanto odio e tanta divisione sociale”.