Ryanair condannata 12 volte per il volo Bergamo-Trapani: riconosciuti 5mila euro a 20 passeggeri

Complessivamente sono 20 i passeggeri che riceveranno 5.000 euro di compensazione, pari a 250 euro ciascuno. Il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, ritenendo non adeguatamente provate dalla compagnia aerea le circostanze eccezionali invocate per giustificare il ritardo. In particolare, Ryanair aveva attribuito il disservizio agli effetti dell’attività eruttiva dell’Etna e alla presenza di cenere vulcanica, ma il giudice ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a dimostrare un collegamento diretto tra tali eventi e il ritardo del volo FR4698.