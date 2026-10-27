Giudice di Pace|
Ryanair condannata 12 volte per il volo Bergamo-Trapani: riconosciuti 5mila euro a 20 passeggeri
Respinta la tesi delle circostanze eccezionali legate all’attività dell’Etna
Ryanair condannata 12 volte per lo stesso volo. Il Giudice di Pace di Trapani ha accolto i ricorsi sul volo FR4698 Bergamo Trapani del 23 luglio 2024, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 per un ritardo superiore alle tre ore.
Complessivamente sono 20 i passeggeri che riceveranno 5.000 euro di compensazione, pari a 250 euro ciascuno. Il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto del passeggero alla compensazione prevista dagli articoli 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, ritenendo non adeguatamente provate dalla compagnia aerea le circostanze eccezionali invocate per giustificare il ritardo. In particolare, Ryanair aveva attribuito il disservizio agli effetti dell’attività eruttiva dell’Etna e alla presenza di cenere vulcanica, ma il giudice ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a dimostrare un collegamento diretto tra tali eventi e il ritardo del volo FR4698.
Secondo quanto evidenziato nella decisione, la documentazione prodotta dalla compagnia non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza delle circostanze eccezionali richieste dalla normativa europea per escludere il diritto all’indennizzo. Il giudice ha inoltre sottolineato come il mero richiamo a problematiche operative generali non possa sostituire la prova concreta dell’incidenza dell’evento sul singolo collegamento aereo.
“Queste pronunce confermano come sia fondamentale per i passeggeri far valere i propri diritti quando subiscono gravi disservizi nel trasporto aereo – commenta il team legale di ItaliaRimborso -. Le sentenze ottenute sul volo FR4698 rappresentano un ulteriore riconoscimento dell’efficacia delle tutele previste dalla normativa europea e dell’importanza di contestare i dinieghi delle compagnie quando non adeguatamente supportati da prove concrete».