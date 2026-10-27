Pamela, il disperato appello della famiglia all’indagato: “È passato un anno, aiutaci a riportarla a casa”

Strozza. Fiaccole, palloncini e lo strazio di una famiglia che chiede soltanto di poter riavere indietro i suoi resti. A un anno esatto dalla presunta profanazione della tomba di Pamela Genini — collocata tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025 nelle ipotesi del pm Giancarlo Mancusi e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo —, il dolore per l’oltraggio alla salma è una ferita più che mai aperta.

Una Smirnova, madre di Pamela, stringe tra le mani una fiaccola e una foto della figlia sorridente con l’amata cagnolina Bianca. Alle sue spalle, un piccolo altarino con i lumini accesi e i palloncini con la scritta:”Pamela per sempre“.

“Speriamo che la giustizia arrivi a breve — dice Piergiuseppe Rota, compagno della madre —. Il nostro unico intento è ritrovare Pamela”. Da qui il nuovo, accorato appello rivolto a Francesco Dolci, unico indagato per profanazione e vilipendio di salma: “Dacci una mano. È passato un anno, vediamo di portarla a casa. Gli ho chiesto aiuto svariate volte — aggiunge Rota —. Non so cosa abbia contro la mia famiglia e me”.

Una giornata vissuta anche per difendere la dignità della giovane dai veleni della rete. “Pamela era una ragazza splendida — ricordano i familiari —. Vogliamo giustizia e siamo qui per ricordarla com’era davvero: bella, dolce, amorevole, sempre disponibile per noi e per il suo papà (invalido dopo un grave incidente, ndr). Non come viene descritta e diffamata sui social. Non ha più voce, non ha più corpo, ma un’anima sì”.