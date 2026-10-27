Orizzonte Comunità, Ranica: “Le sfide del nostro tempo si affrontano insieme”

Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione Comunità Bergamasca

Tre incontri dedicati alle principali sfide del vivere insieme: cultura, povertà e ruolo della filantropia. Prosegue ‘Orizzonte Comunità’, la rassegna promossa da Fondazione della Comunità Bergamasca per riflettere sul presente e sul futuro delle comunità. Dopo “Cultura che cura”, dedicato al rapporto tra cultura e benessere, il prossimo appuntamento è mercoledì 28 ottobre, alle 10 al Daste, con “Le povertà che cambiano. Le comunità che rispondono”, che vedrà la partecipazione del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Ne parliamo con Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione.

Presidente, perché una rassegna come ‘Orizzonte Comunità’?



Nasce dal lavoro che portiamo avanti accanto alle realtà del territorio e dalla consapevolezza che le trasformazioni in corso ci chiedono di allargare lo sguardo. Cambiano i bisogni e le fragilità, ma anche il modo in cui possiamo mobilitare le risorse della comunità. Negli ultimi anni abbiamo affiancato all’attività erogativa un ruolo crescente di raccordo tra istituzioni, Terzo settore, realtà economiche e cittadini. La coprogettazione è uno degli strumenti, ma la sfida è più ampia: costruire una visione comune e relazioni capaci di durare nel tempo. Con ‘Orizzonte Comunità’ vogliamo estendere questa riflessione a tutto il territorio.

Nel primo incontro si è parlato di “Cultura che cura”. Che cosa vi ha lasciato?

La consapevolezza che il valore di un’esperienza culturale non si misura soltanto nelle attività realizzate, ma in ciò che riesce a mettere in movimento. Abbiamo ascoltato esperienze diverse: dall’arte come occasione di espressione e riconoscimento per persone neurodivergenti, alla scienza come strumento per contrastare le disuguaglianze educative, fino alla rigenerazione di quartieri marginalizzati attraverso il patrimonio culturale. Tutte ci hanno mostrato come la cultura possa aprire nuove possibilità di espressione, relazione e partecipazione. È una prospettiva sulla quale lavoriamo da Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Osvaldo Ranica

Il 28 ottobre si parla di povertà. Un tema che non risparmia nemmeno una provincia benestante come Bergamo. Quale sarà il focus?

Le povertà cambiano volto. Non riguardano soltanto il reddito, ma anche l’accesso alle opportunità e ai percorsi di autonomia. Penso a chi lavora ma fatica a garantire stabilità alla propria famiglia, alle donne che incontrano ostacoli nell’accesso al lavoro, ai giovani che rischiano di restare ai margini. Il vescovo Francesco Beschi ci aiuterà a riflettere sulla responsabilità delle comunità verso le persone più fragili. Presenteremo inoltre i primi risultati delle iniziative di contrasto alla povertà sviluppate negli ultimi anni.

Come si è sviluppato l’impegno della Fondazione su questo fronte?

Nel 2022 abbiamo raccolto la proposta di Fondazione Cariplo di sperimentare un nuovo modello di intervento. La novità è stata soprattutto nel metodo: coinvolgere istituzioni, servizi, Terzo settore, formazione e mondo produttivo nella costruzione delle risposte. Sono nate tre sperimentazioni: W.O.W., dedicato all’occupazione femminile, Comunità 4×4, rivolto alle famiglie in difficoltà, e Orizzonti Futuri, per i giovani in condizioni di marginalità. Il confronto tra i soggetti coinvolti ha permesso di condividere strumenti, valutare i risultati e adattare gli interventi ai bisogni emersi. Un’esperienza che ha rafforzato la capacità di lavorare insieme.

Che cosa intende “mettere in movimento” la Fondazione con la rassegna ‘Orizzonte Comunità’?