Nel parco dell’ex Sacro Cuore otto alberi da rimuovere, il Comune: “Saranno sostituiti”

Le foto condivise dalla consigliera Tentorio

Sei piante sono già state tagliate, altre due saranno abbattute. Ruzzini: “L’area verde sarà ceduta all’amministrazione nel 2027, come previsto dagli accordi”

Bergamo. Sei alberi instabili sono già stati tagliati, mentre altri due devono ancora essere rimossi dal parco dell’ex istituto Sacro Cuore di via Ghirardelli, il complesso in zona stadio che oggi ospita il villaggio di comunità, il polo per l’infanzia, già attivo, e la casa di comunità, che aprirà al pubblico entro novembre. In totale sono otto le piante per cui è stata richiesta la rimozione. A spiegarlo è l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde, Oriana Ruzzini, rispondendo a un’interrogazione presentata dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Ida Tentorio, che chiedeva conto della caduta di un albero e degli scavi nell’area verde attorno al complesso.

Si tratta di piante di medie dimensioni, situate nel cosiddetto parco secolare del complesso. A chiederne la rimozione è stata la proprietà: le verifiche agronomiche hanno accertato che alcune sono morte e altre fortemente ammalorate, anche a causa degli eventi meteorologici estremi del settembre 2024 e del luglio 2025. Le nuove alberature saranno messe a dimora durante l’inverno, nell’ambito degli interventi di valorizzazione del futuro parco pubblico. “Il cantiere – ricorda Ruzzini – si trova su un’area privata. Il parco, di oltre 5 mila metri quadrati, sarà ceduto all’amministrazione soltanto nel 2027, come previsto dagli accordi”.