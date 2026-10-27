Logistica di Morengo, il Tar dà ragione al Comune. Legambiente: “Valuteremo ricorso al Consiglio di Stato”

Morengo. Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Legambiente Aps Onlus, insieme ad altri cittadini, contro il progetto di insediamento a destinazione logistica nell’area della cascina Maggiolina. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Brescia, riguarda sia l’impugnazione del Programma integrato di intervento approvato dalla giunta comunale nell’aprile 2024 sia i successivi motivi aggiunti contro i permessi di costruire rilasciati per l’intervento.

Il progetto riguarda l’ambito di trasformazione produttiva Atp1, a nord-ovest del paese, tra l’ex Strada Statale 591 e la sua variante. La proposta presentata da Techbau prevede un insediamento destinato alla gestione delle merci e dei magazzini su una superficie di circa 53mila metri quadrati, oltre alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione della cascina, destinata ad attività alberghiere e di ristorazione.

L’area era stata individuata come ambito di trasformazione produttiva già nel Pgt del 2009. Dopo precedenti proposte rimaste senza attuazione, tra il 2020 e il 2021 Techbau ha acquisito i terreni, avanzando una proposta iniziale da 70mila metri quadrati e chiedendo anche la demolizione della cascina. Il progetto approvato dal Comune nel 2024 è stato invece ricondotto alle previsioni del piano urbanistico vigente.

Il Tar ha quindi respinto sia il ricorso originario sia quello presentato successivamente contro i permessi di costruire. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Legambiente ha annunciato che sta valutando con i propri legali un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Al centro della controversia c’era soprattutto l’interpretazione delle norme urbanistiche comunali. Secondo Legambiente, il Piano di governo del territorio avrebbe consentito la gestione delle merci e dei magazzini soltanto come attività accessoria a una produzione svolta nello stesso sito, e non come destinazione autonoma. Una tesi respinta dai giudici.

Nella motivazione, il Tar ha chiarito che le disposizioni del Pgt ammettono anche attività autonome rispetto alla produzione locale e che, pertanto, le attività logistiche e di autotrasporto, e tutte le attività relative alla movimentazione delle merci, devono considerarsi ammissibili a Pgt invariato, indipendentemente dalla connessione con un’attività di produzione locale”, si legge nella sentenza. I giudici hanno quindi escluso la necessità di una variante urbanistica per consentire l’intervento. Il tribunale ha ritenuto che il Programma integrato di intervento fosse conforme alle previsioni urbanistiche vigenti e che, di conseguenza, la sua approvazione da parte della giunta comunale fosse legittima.

Legambiente aveva contestato anche la mancata sottoposizione del piano a Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e la sequenza delle procedure ambientali. Anche queste censure sono state respinte. Secondo il Tar, quando un piano attuativo è conforme al Pgt non è necessaria una nuova Vas, perché si tratterebbe di una duplicazione delle verifiche già svolte.

Quanto alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via), i giudici hanno richiamato gli esiti dell’istruttoria provinciale, che aveva escluso la necessità di sottoporre il progetto alla procedura. La sentenza ha ritenuto irrilevante il fatto che la verifica provinciale si fosse conclusa dopo l’approvazione del programma, anche alla luce delle misure di mitigazione recepite nella convenzione urbanistica. Nel frattempo, l’area della Maggiolina è già stata transennata.

Il Circolo Legambiente ha commentato la decisione con una nota: “Come Circolo Legambiente prendiamo atto con rammarico della sentenza del Tar di Brescia sul Programma Integrato di Intervento di Morengo (parliamo di un ambito di 166mila mq). Ancora una volta – si legge – si è ritenuto di poter fare a meno di una Valutazione di Impatto Ambientale completa, proprio in un territorio, quello della Bassa Bergamasca, dove i grandi poli logistici si stanno moltiplicando e i loro effetti cumulati su suolo, traffico pesante e qualità dell’aria non vengono valutati nel loro insieme”.

“La sentenza – fanno sapere dal Circolo – si concentra su aspetti amministrativi. Ci lascia però perplessi il suo argomento centrale: che il deposito e la movimentazione delle merci possano rientrare nella destinazione produttiva anche quando sono svolti in modo autonomo, cioè senza alcun legame con un’attività di produzione. Una lettura del genere rischia di aprire alla logistica ogni area destinata alla produzione. Ci amareggia inoltre che il Comune abbia approvato definitivamente il piano il 23 aprile 2024, quando la verifica di assoggettabilità a Via era ancora in corso presso la Provincia, che l’ha conclusa dopo un mese (24 giugno 2024) escludendo il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Il Tribunale ha pertanto ritenuto irrilevante questa inversione. La verifica della Provincia si è però basata, come prevede la infelice procedura, sullo “studio preliminare” predisposto dallo stesso proponente. In sintesi, il progetto non è mai stato sottoposto a una Via vera e propria. Le valutazioni ambientali – concludono – dovrebbero orientare le scelte, non essere recuperate a decisione già presa. Per queste ragioni stiamo valutando con i nostri legali un ricorso al Consiglio di Stato”.

Soddisfatto il sindaco Amilcare Signorelli, il quale ha puntualizzato come “l’amministrazione comunale ha operato nella convinzione della correttezza delle proprie scelte, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle procedure previste dalla normativa. La decisione del Tribunale riconosce la fondatezza delle ragioni sostenute dal Comune nel corso del giudizio. Accanto alla soddisfazione per l’esito della vicenda giudiziaria, non posso tuttavia nascondere il rammarico per il tempo trascorso nell’attesa della decisione, un periodo che ha inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione di opere e progetti importanti per il nostro territorio. Tra questi, desidero ricordare in particolare la palestra comunale, un’opera significativa per la nostra comunità, per le associazioni sportive, per i giovani e per le famiglie di Morengo”.

Un contenzioso che, con il suo protrarsi, ha comportato, per il sindaco, lo slittamento dei tempi “ritardando la possibilità di procedere con un intervento che avrebbe potuto contribuire concretamente ad arricchire i servizi a disposizione dei cittadini. Le medesime considerazioni – aggiunge – valgono per l’operatore economico coinvolto, che, in attesa della definizione del giudizio, non ha potuto dare pienamente avvio al proprio progetto di sviluppo dell’area, con le conseguenti ricadute sui tempi di realizzazione degli interventi programmati. Vi è poi un ulteriore aspetto che ritengo doveroso evidenziare: il costo della difesa legale sostenuto dal Comune, pari a circa 36mila euro, che grava sulle risorse pubbliche e, quindi, sull’intera comunità di Morengo. Si tratta di risorse importanti che avremmo potuto destinare ad altre finalità di interesse pubblico, anche di carattere sociale, per potenziare i servizi e rispondere ulteriormente alle esigenze dei nostri cittadini. È un elemento – sottolinea Signorelli – sul quale ritengo sia giusto richiamare l’attenzione: ogni contenzioso che coinvolge un ente locale comporta non soltanto tempi e complessità amministrative, ma anche costi che ricadono sulla collettività e che devono essere affrontati con la massima responsabilità”.