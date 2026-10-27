La Camminata Rosa raccoglie 8mila euro per il Papa Giovanni: fondi destinati alla ricerca

Oltre 700 persone hanno partecipato all’iniziativa nel Basso Sebino. Il contributo sosterrà studi sulla crioablazione, protesi mammarie personalizzate e chirurgia robotica

Bergamo. È di 8 mila euro il contributo destinato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo raccolto da Social Future Project Italia attraverso “La Camminata Rosa”, giunta alla seconda edizione e svoltasi lo scorso 20 settembre in collaborazione con la Fondazione Nadia Toffa e lo studio di Psicologia e Psicoterapia Mental Health Solutions di Credaro.

La manifestazione ha coinvolto oltre 700 persone tra Sarnico, Paratico, Credaro e Villongo, trasformando la partecipazione in un sostegno concreto alla ricerca e in un messaggio di attenzione alla prevenzione. La donazione contribuirà a sostenere progetti di cura e ricerca sul tumore al seno portati avanti dal Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Casa di Cura San Francesco, nell’ambito dei percorsi clinici della Breast Unit Interaziendale. “Siamo orgogliosi che la solidarietà dimostrata dai partecipanti possa tradursi in un contributo concreto per la cura del tumore al seno, a beneficio delle donne della nostra provincia e non solo – dichiara Pasqualino Buonfiglio, presidente di Social Future Project Italia -. È il risultato di un impegno condiviso con la Fondazione Nadia Toffa e di una comunità che ha scelto di esserci, dimostrando come la partecipazione possa generare valore per la salute di tutti. Per il prossimo anno confidiamo in una partecipazione ancora maggiore e, soprattutto, in un sostegno più ampio da parte dei Comuni e delle aziende del territorio, per contribuire insieme alla ricerca dell’ospedale.

“Ringraziamo Social Future Project Italia, la Fondazione Nadia Toffa e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – sottolinea Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, presente a Sarnico alla partenza della camminata -. Utilizzeremo questo contributo per promuovere cure sempre più personalizzate per le pazienti. È un sostegno importante anche per la ricerca, perché ci permette di approfondire le conoscenze sulla malattia e sviluppare risposte sempre più efficaci. La collaborazione con le realtà del territorio rafforza questo impegno, insieme a quello che deve rimanere al centro della nostra azione: la prevenzione”.

Tre linee di intervento tra ricerca e innovazione chirurgica

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie mammarie a Bergamo e provincia. In questo ambito opera la Breast Unit interaziendale ASST Papa Giovanni XXIII – Casa di Cura San Francesco, che integra competenze e professionalità in un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, con équipe multidisciplinare e una presa in carico coordinata delle pazienti. L’obiettivo è migliorare l’offerta assistenziale e ridurre i tempi di attesa, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza.

Privato Fenaroli, coordinatore della Breast Unit interaziendale e presente alla partenza della camminata a settembre, illustra la destinazione dei fondi raccolti. “Ringrazio gli organizzatori della Camminata Rosa per la bella giornata di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e per la vicinanza ai clinici, ai ricercatori e alle pazienti con tumore al seno. Utilizzeremo la somma donata per condurre due studi clinici: uno sul trattamento del tumore attraverso la crioablazione e un secondo dedicato alla cura mediante protesi mammarie personalizzate. Una parte del contributo sosterrà inoltre il programma di trattamento chirurgico mininvasivo del tumore al seno con la piattaforma robotica già in dotazione all’Ospedale di Bergamo”.

I fondi contribuiranno quindi a sostenere tre ambiti di attività: lo studio della crioablazione, tecnica che utilizza il freddo per trattare specifiche lesioni; la ricerca sulle protesi mammarie personalizzate, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più adatte alle caratteristiche delle singole pazienti; e l’innovazione nella chirurgia mininvasiva attraverso l’impiego della piattaforma robotica. Sono percorsi che puntano a integrare ricerca clinica, innovazione tecnologica e attenzione agli esiti oncologici ed estetici, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e la vita delle donne.

La prevenzione passa anche dalla comunità

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione sono intervenuti, oltre a Buonfiglio, Fenaroli e Locati, Rita De Sanctis, responsabile dell’Oncologia della Donna dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Luigi Da Pozzo, direttore del Dipartimento chirurgico dell’ASST Papa Giovanni XXIII, e Alessandro Amorosi, direttore sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII. “La donazione della Camminata Rosa rappresenta un contributo concreto allo sviluppo di percorsi di cura sempre più personalizzati per le donne con tumore al seno, al sostegno della ricerca e all’innovazione terapeutica – commenta Alessandro Amorosi -. Iniziative come questa trasformano la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in un aiuto tangibile per migliorare le possibilità di cura e sostenere lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici”.

Accanto al mondo sanitario, un ruolo fondamentale è affidato alla Fondazione Nadia Toffa. La partecipazione dei genitori di Nadia, Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa, porta alla Camminata Rosa la testimonianza di una storia personale diventata un impegno per la ricerca, la prevenzione e la sensibilizzazione sul tumore al seno. È proprio la necessità di continuare a informare e coinvolgere il territorio uno degli aspetti centrali dell’iniziativa. La ricerca ha bisogno di risorse, ma anche di una comunità consapevole, capace di sostenere nel tempo i percorsi di cura e di promuovere la prevenzione.

Da Benessere in Rosa alla Camminata Rosa