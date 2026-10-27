In provincia di Bergamo quasi 5mila residenti stranieri in più in due anni: sono l’11,5% della popolazione

Bergamo. Quasi 5mila residenti stranieri in più in due anni. In provincia di Bergamo la presenza di cittadini stranieri continua a crescere, arrivando a rappresentare l’11,5% della popolazione nel 2025. Un fenomeno che si inserisce in una tendenza più ampia: in Lombardia, al 31 dicembre dello scorso anno, i residenti stranieri erano 1.257.557, pari al 12,5% della popolazione regionale, contro una media nazionale del 9,4%.

I dati emergono dal Dossier Statistico Immigrazione 2026, curato dal Centro Studi e Ricerche Idos con il sostegno di Cgil, Cisl e Uil Lombardia e presentato martedì 27 ottobre a Milano, nella sede di Emergency. Un rapporto che restituisce l’immagine di una presenza ormai strutturale nella società e nell’economia, ma che evidenzia anche le difficoltà legate alla precarietà lavorativa, all’accesso alla casa e ai percorsi di integrazione. In Lombardia, nel 2025, i residenti stranieri sono aumentati di 36.037 unità, con una crescita del 3%, il doppio rispetto al +1,5% registrato nel 2024. Un incremento che sarebbe stato ancora più consistente senza le 52.558 acquisizioni di cittadinanza italiana registrate nel corso dell’anno.

Guardando alla provincia orobica, il dossier evidenzia una crescita costante della popolazione straniera, con un aumento annuo di poco superiore al 2%. Particolarmente significativa è la componente dei cittadini non comunitari, che nel 2025 rappresentavano oltre l’83% del totale, con 106.155 persone. Tra i titolari di permesso di soggiorno non comunitari si osserva una trasformazione nelle motivazioni della permanenza. I permessi di lungo periodo sono diminuiti di oltre 17 punti percentuali dal 2023, mentre sono aumentati quelli a termine. Quelli rilasciati per motivi di lavoro riguardano oltre 23mila persone, con un incremento di più di 6mila unità rispetto al 2023.

La motivazione familiare è però quella più frequente: rappresenta il 54,2% dei permessi e interessa oltre 41.500 persone. Anche in questo caso la crescita è significativa: tra il 2023 e il 2025 l’incidenza è aumentata di quasi dieci punti percentuali, mentre il numero di persone interessate è passato da poco più di 26mila a oltre 41.500. Nel triennio considerato sono invece diminuiti i permessi per protezione internazionale, scesi dal 15,6% al 6,3%. Sono aumentati leggermente quelli per richiedenti asilo, passati dal 4,9% al 6,1%.

Un altro indicatore significativo riguarda le acquisizioni della cittadinanza italiana. Secondo l’elaborazione dei dati Istat effettuata dalla Cisl di Bergamo, in provincia sono state 5.008 nel 2023, 6.599 nel 2024 e 6.483 nel 2025: complessivamente, oltre 18mila in tre anni. Numeri che raccontano percorsi di permanenza consolidati e la scelta di diventare cittadini italiani. Nel 2024, il 54% delle acquisizioni ha riguardato uomini. Tra le motivazioni previste dalla legge, il 45% è avvenuto per residenza, il 39% ha riguardato minori che hanno acquisito la cittadinanza in seguito a quella dei genitori, il 7% per elezione, il 5% per matrimonio e il 4% per ius sanguinis.

Quanto alle cittadinanze d’origine, tra il 2023 e il 2024 quella marocchina si conferma la più rappresentata, con una quota compresa tra il 18% e il 19%. Resta stabile quella albanese, attorno al 13%, mentre diminuisce il peso del Senegal, dal 9% al 6%, e cresce quello dell’India, dal 10% al 15%. Accanto ai numeri, il dossier richiama l’attenzione sugli ostacoli che ancora caratterizzano i percorsi di ingresso e integrazione. “I canali d’ingresso regolari per arrivare in Italia per i cittadini extracomunitari non rispondono più da diversi anni alla richiesta di persone che potremmo accogliere per dare loro un’opportunità di vita diversa da quella da dove partono e che possa essere un valore aggiunto alla nostra società”, afferma Roberto Zanotti, presidente di Anolf Bergamo.

Tra le criticità indicate ci sono i tempi lunghi dei ricongiungimenti familiari, anche quando sussistono tutte le condizioni necessarie, e le difficoltà legate al decreto flussi. “Ha dimostrato di non funzionare sempre per le tempistiche nella valutazione del nulla osta necessario ed anche per i controlli fatti dall’amministrazione che molte volte, anche a seguito del rilascio del nulla osta, non coincidono poi con un vero rilascio del permesso di soggiorno quando le persone sono arrivate in Italia”, spiega Zanotti.

Sul territorio bergamasco esistono, tuttavia, esperienze che cercano di accompagnare le persone nei primi passi in Italia, attraverso lo studio della lingua, la formazione professionale e le opportunità lavorative, garantendo nel frattempo un posto in cui vivere e mangiare. “Uno dei problemi fondamentali per le persone che hanno avuto la possibilità di arrivare in Italia, in modo regolare e non, è l’abitazione, anche quando ci sono le altre condizioni”, sottolinea il presidente di Anolf. Da qui l’importanza delle iniziative che coinvolgono il terzo settore e che cercano di facilitare l’accesso alla casa. Anche Anolf Bergamo ha avviato un’esperienza di questo tipo, insieme a Mesa Popular, Comunità Ruah, Comunità di San Fermo, Mani Amiche e Donne in nero, gestendo un appartamento affidato dal Comune di Bergamo.

Il quadro lombardo mostra quanto l’immigrazione sia ormai parte integrante della vita economica e sociale della regione. Nell’anno scolastico 2024/2025 gli studenti con cittadinanza non italiana erano 236.347, il 17,9% degli iscritti nelle scuole lombarde. Di questi, 158.235, pari al 67%, sono nati in Italia. Nella scuola dell’infanzia la quota raggiunge l’82,7%. La loro presenza contribuisce anche a contenere il calo complessivo degli iscritti: negli ultimi dieci anni, mentre il numero totale degli studenti è diminuito del 6,5%, quello degli studenti stranieri è aumentato del 17,2% e quello dei nati in Italia del 29,5%. Sul fronte occupazionale, nel 2025 gli stranieri occupati in Lombardia erano circa 610mila, il 13,4% del totale. Il tasso di occupazione si attestava al 65,3%, contro il 70,3% degli italiani. Il tasso di disoccupazione, pari al 5,5%, risultava invece più che doppio rispetto a quello degli italiani, fermo al 2,5%.