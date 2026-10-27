Il vino del Parco dei Colli: al Castello Presati la seconda annata del Rosa del Ronco di Oikos

Una struttura del XII secolo, al confine con il comune di Mozzo e vicino alla zona di Astino, immersa nel Parco dei Colli. Un piccolo castello in pietra, censito nell’opera Storia di Bergamo e dei bergamaschi di Bortolo Belotti, da oltre cent’anni proprietà della famiglia Carnazzi. Un luogo intrinsecamente legato alla cultura, alla storia e all’arte del nostro territorio – basti pensare che per vent’anni ha ospitato lo studio dell’artista bergamasco Ugo Riva. Il Castello Presati o De Presati, lunedì 26 ottobre, per la prima volta ha aperto le porte al pubblico per la presentazione della nuova annata di “Rosa del Ronco”, Franconia Rosato biologico, uno dei vini di punta della cooperativa Oikos.

“È proprio in queste vigne che produciamo il Rosa del Ronco e il Cuore, due tra i nostri vini più importanti”, spiega Frida Tironi, responsabile commerciale del settore vino della Cooperativa sociale Oikos. La cooperativa Oikos è nata nel 2000 dal Consorzio La Cascina, proprietario di un’area agricola a Villa d’Almè, con l’obiettivo di iniziare la coltivazione della vite. Nel 2022 la superficie coltivata aveva raggiunto i 12,5 ettari distribuiti tra Villa d’Almè, Brembate Sopra, Mozzo, Scanzorosciate e Bergamo, nello specifico nei terreni di Fondazione Mia nell’area del Monastero di Astino.

Il primo è un vino rosato in purezza, ottenuto al 100% da uve Franconia biologiche, raccolte in cassetta. La lavorazione prevede una pressatura soffice, una brevissima macerazione di 18-24 ore e una fermentazione a bassa temperatura. Dopo almeno sei mesi di maturazione in acciaio, il vino affina in bottiglia per almeno tre mesi. Lo contraddistinguono il colore rosa intenso, frutto di un lungo lavoro, con riflessi rubini e le sensazioni di fiori e frutti rossi al naso e in bocca insieme a note di fragola e ciliegia. Il secondo, invece, è il rosso più importante della cooperativa, prodotto solamente nelle annate in cui la qualità delle uve raggiunge livelli eccellenti. Un vino prodotto con uve di Merlot, Syrah e Petit Verdot in proporzioni variabili, ubicate proprio all’interno del Castello Presati di Bergamo.

Insieme allo Zero di Astino, un Metodo Classico Brut Nature ottenuto da uve Chardonnay, coltivate sui terreni argillosi ai piedi del Monastero di Astino, durante la presentazione i tre vini sono stati protagonisti di un itinerario di degustazione dedicato alle eccellenze biologiche di Cascina del Ronco. L’evento è stato accompagnato anche da una visita in vigna e da un buffet allestito dalla cooperativa sociale “I Love Valbrembana” di San Pellegrino Terme, nata per coniugare l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità o bisogni speciali e la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero del territorio e che ad oggi ha aperto un ristorante a San Pellegrino Terme, Un Tirolese Diverso. “Il nostro progetto nasce proprio dall’osservare ciò che il territorio intorno a noi ha da offrirci – dichiara Alessandro Adragna, presidente della cooperativa sociale I Love ValBrembana.

Anche la cooperativa Oikos dedica un’attenzione particolare alla cura dell’ambiente e all’inclusione sociale. Oikos è infatti una cooperativa sociale di tipo B, che si occupa della gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “Proprio nelle vigne trovano lavoro numerose persone fragili”, sottolinea Frida Tironi.

La viticoltura e la produzione di vini biologici rappresentano una delle principali attività della cooperativa, insieme alla realizzazione e manutenzione di giardini e spazi verdi pubblici e privati, compresi quelli terapeutici. Oikos si occupa inoltre di pulizia e sanificazione di ambienti civili e industriali, pubblici e privati e offre servizi di trasporto sociale per accompagnare persone fragili dalle proprie abitazioni ai luoghi di lavoro e ai centri diurni.

E allora ecco che un luogo abitato per secoli da contadini, una parte dei cui terreni, quella della collina, è sempre stata destinata a coltivare il vigneto “con passione, con gusto e tradizione”, e dove i bambini del secolo scorso, tra una raccomandazione della mamma e l’altra, si divertivano a pestare l’uva, continua la tradizione ed è già pronto a riaprire le porte dell’antica tinaia. “Per il prossimo anno – spiega Stefano Gamba, direttore della cooperativa Oikos – anche grazie alla collaborazione con l’avvocato Carnazzi, organizzeremo tre degustazioni: a maggio in occasione della fioritura della vite, a luglio con l’invaiatura, cioè quando l’uva inizia a prendere colore, e infine a ottobre con la chiusura dell’attività della vigna”.