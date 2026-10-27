Il Pd replica a FdI: “Chiede più autobus, ma definisce un disastro l’e-Brt”

Bergamo. “Fratelli d’Italia chiede più autobus, collegamenti frequenti e un trasporto pubblico capace di rappresentare un’alternativa all’auto. Sono obiettivi che condividiamo. È difficile, però, conciliarli con la scelta di definire un ‘disastro’ l’e-Brt, uno degli investimenti più significativi realizzati negli ultimi anni proprio per migliorare i collegamenti tra Bergamo e il suo territorio”. Il Partito Democratico replica così alle proposte sulla mobilità avanzate da Fratelli d’Italia, che ha rilanciato la necessità di potenziare il trasporto pubblico e realizzare parcheggi d’interscambio, criticando al contempo le politiche che, secondo il partito, penalizzerebbero chi si sposta in auto.

A intervenire sono Alessandro De Bernardis, segretario cittadino del Pd, e Francesca Riccardi, capogruppo dem in Consiglio comunale. “Non basta chiedere più trasporto pubblico in un documento: bisogna anche essere disposti a sostenere le scelte necessarie per renderlo più efficace – osserva Riccardi -. L’e-Brt nasce per collegare la città a una parte importante della provincia con autobus elettrici, fermate attrezzate e un percorso in larga parte riservato. Quelle corsie non sono un capriccio: servono a garantire maggiore regolarità ai mezzi pubblici e a offrire a studenti, lavoratori e cittadini una possibilità concreta di spostarsi”.

La capogruppo riconosce, tuttavia, le criticità emerse con l’attivazione del servizio: “I ritardi, l’affollamento di alcune corse e le difficoltà della viabilità vanno affrontati con serietà, ascoltando chi vive ogni giorno questi disagi e intervenendo dove necessario. Per questo abbiamo sostenuto anche in Consiglio comunale il monitoraggio della linea. Ma una cosa è chiedere che un servizio migliori, un’altra è liquidare come un fallimento l’investimento stesso e poi invocare più trasporto pubblico”.

Per De Bernardis, il tema riguarda anche il rapporto tra Bergamo e il territorio circostante. “Ogni giorno migliaia di persone raggiungono la città per lavorare, studiare, accedere ai servizi o accompagnare un familiare – riflette -. Molte usano l’automobile perché ne hanno bisogno, ed è compito delle istituzioni tenere conto anche delle loro esigenze. Ma se vogliamo ridurre il traffico e rendere più semplici gli spostamenti, dobbiamo offrire a chi può scegliere un’alternativa affidabile, accessibile e conveniente”.