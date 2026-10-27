Il Giro d’Italia riscopre la Val Brembana. Arrivo inedito ai Piani di Bobbio: il 3 novembre l’ufficialità

Sullo sfondo la località Ceresola, nel riquadrino il vincitore del Giro 2025 Jonas Vingeegard

La Val Brembana torna a sognare il Giro d’Italia. L’ipotesi di una tappa di montagna con arrivo ai Piani di Bobbio prende forma in vista dell’edizione 2027 della corsa rosa, anche se per il via libera definitivo bisognerà attendere martedì 3 novembre, quando a Roma verrà presentato il percorso ufficiale. Se le indiscrezioni saranno confermate, il territorio bergamasco ospiterà una frazione di grande rilievo, con una salita conclusiva finora mai affrontata dal Giro.

La tappa interessata sarebbe la quattordicesima, in programma sabato 22 maggio, secondo le ricostruzioni attualmente circolate. Il traguardo si troverebbe però fuori dai confini provinciali bergamaschi: la destinazione è Barzio, in provincia di Lecco, nel comprensorio dei Piani di Bobbio, In Valsassina.

Uno dei punti centrali del progetto è Ceresola, frazione di Valtorta, in territorio bergamasco, dove si trova il parcheggio vicino al Rifugio Trifoglio e da cui si accede agli impianti diretti ai Piani di Bobbio. Da questa zona la strada sale verso il comprensorio sciistico e i rifugi in quota: un collegamento che, per ospitare il Giro, richiederebbe verifiche tecniche e lavori importanti. Nella parte alta il fondo alterna tratti in cemento e sterrato compatto, una caratteristica che rende necessario capire quale soluzione verrà adottata per consentire il passaggio dei corridori e dei mezzi al seguito. Anche la strada tra l’abitato di Valtorta e Ceresola avrebbe bisogno di interventi. Pur essendo asfaltata, presenta infatti diversi tratti sconnessi, che richiederebbero manutenzione per garantire condizioni adeguate a una manifestazione di questa portata.

La salita

La salita inizia da Olmo al Brembo, con svolta verso la Val Stabina. La strada attraversa il territorio di Cassiglio e costeggia il laghetto, prima di presentare una prima difficoltà altimetrica significativa. Subito dopo lo specchio d’acqua si incontra infatti una rampa di circa 700 metri, con pendenze che arrivano al 12 per cento.

Superato lo strappo, la strada diventa più pedalabile, con pendenze attorno al 3-4 %. Dall’abitato di Valtorta l’ascesa inizia a presentare pendenze costantemente impegnative. Quattro chilometri per giungere in località Ceresola, prima dell’ultimo tratto che affianca le piste da sci e che porterà il gruppo a quasi 1700 metri di quota. Una salita che farà selezione tra gli uomini di classifica e che rimarrà nelle gambe di molti.

Il resto della tappa è ancora da ricostruire. Tra le ipotesi circolate c’è il Passo San Marco, un valico che potrebbe rendere la giornata particolarmente dura prima dell’avvicinamento alla Val Brembana. Questa possibilità, tuttavia, appare al momento meno probabile. Un’alternativa, la più probabile, sarebbe il passaggio dal Culmine di San Pietro, seguito dalla discesa verso la Val Brembana. Due scenari differenti, che cambierebbero sensibilmente il profilo della giornata e il modo in cui i corridori arriverebbero all’ultima ascesa.

Il Passo San Marco richiama anche un precedente storico importante: nel 2007 fu protagonista di una tappa piuttosto dura del Giro, vinta da Stefano Garzelli, che alzò le braccia al cielo sul traguardo di Bergamo. La salita, da Morbegno, è lunga circa 27 chilometri, presenta una pendenza media del 6,5% con punte massime del 12.

Bergamo ha ospitato il Giro d’Italia più recentemente nel 2023, quando Brandon McNulty, l’attuale campione del mondo, si impose sul Sentierone. Nel 2017, durante l’edizione del Centenario, il successo era andato al lussemburghese Bob Jungels. Nel 2009, invece, vinse il bulgaro Konstantin Siutsou. Senza dimenticare l’arrivo a San Pellegrino Terme nel 2011: trionfò Eros Capecchi.