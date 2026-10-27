Il Bepi & The Prismas, a Daste l’ultimo concerto dell’anno

Sarà Daste, a Bergamo, a ospitare l’ultimo concerto del 2026 di Bepi & The Prismas. L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre, dalle 21.30, negli spazi di via Daste e Spalenga: un’occasione per ritrovare sul palco Tiziano Incani e la sua band e salutare insieme al pubblico un altro anno di musica.

Originario di Rovetta, in Alta Val Seriana, Incani ha dato vita al personaggio del Bepi osservando la gente e le abitudini del territorio bergamasco. Da quella prima esperienza, nata tra comicità e parodia, è cresciuto un progetto musicale che negli anni ha trovato una voce propria, capace di usare il dialetto per raccontare la vita di provincia con ironia, affetto e spirito critico.

Al suo fianco, i The Prismas: una band che accompagna le canzoni del Bepi attraverso sonorità che spaziano dal country all’hard rock. Un repertorio legato alla Bergamasca, ma aperto a linguaggi e suggestioni diverse, costruito in anni di dischi e concerti e capace di coinvolgere un pubblico trasversale. Il Bepi

Quella di Daste sarà l’ultima occasione dell’anno per vedere insieme Bepi & The Prismas: una serata per ritrovarsi sotto il palco, cantare e chiudere il 2026 in compagnia. Ci sarà anche la possibilità di cenare tutti assieme prima del concerto.