L'iniziativa|
Halloween in Borgo Santa Caterina, sabato 31 ottobre la via si anima tra zucche e spettacoli
Dalle 16 alle 22 il borgo sarà chiuso al traffico per lasciare spazio a giochi, animazioni, letture da brivido e iniziative per bambini e famiglie. In gara anche le vetrine dei commercianti
Bergamo. Zucche, costumi spaventosi, dolcetti e spettacoli per grandi e piccoli. Sabato 31 ottobre Borgo Santa Caterina si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio ricco di iniziative organizzate dall’Associazione Commercianti del quartiere. Dalle 16 alle 22 la via sarà chiusa al traffico per fare spazio ad animazioni, giochi e attività a tema, in un’atmosfera pensata soprattutto per i bambini e le famiglie.
Tra le iniziative in programma c’è la sfida per “La vetrina più mostruosa”, che coinvolgerà le attività commerciali del borgo. L’associazione distribuirà ai negozianti cassette di zucche decorative per allestire le vetrine e contribuire all’ambientazione della festa. I commercianti accoglieranno inoltre i visitatori con il tradizionale “Dolcetto o scherzetto”. Lungo la via saranno allestite installazioni scenografiche con grandi balle di fieno a tema Halloween. Non mancheranno stand con dolci, caramelle, zucchero filato, cioccolata calda e crêpes, oltre a gonfiabili di diverse dimensioni per il divertimento dei più piccoli.
Spazio anche ai giochi di squadra con la gara delle zucche, che vedrà i partecipanti impegnati a trasportarle utilizzando mini carriole. Il programma prevede inoltre momenti di spettacolo: le ragazze di Le Voliere si esibiranno in una performance aerea con i teli, mentre “Racconti da paura!” proporrà fiabe da brivido, letture e spettacoli teatrali a tema, tra un pizzico di paura e tanta fantasia. Per i bambini ci sarà anche “Il magico mondo di Mari”, con animatrici in costume, truccabimbi, glitter tattoo, palloncini sagomati, giochi a tema e attività musicali pensate per coinvolgere tutta la famiglia.