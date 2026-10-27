Halloween in Borgo Santa Caterina, sabato 31 ottobre la via si anima tra zucche e spettacoli

Dalle 16 alle 22 il borgo sarà chiuso al traffico per lasciare spazio a giochi, animazioni, letture da brivido e iniziative per bambini e famiglie. In gara anche le vetrine dei commercianti

Bergamo. Zucche, costumi spaventosi, dolcetti e spettacoli per grandi e piccoli. Sabato 31 ottobre Borgo Santa Caterina si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio ricco di iniziative organizzate dall’Associazione Commercianti del quartiere. Dalle 16 alle 22 la via sarà chiusa al traffico per fare spazio ad animazioni, giochi e attività a tema, in un’atmosfera pensata soprattutto per i bambini e le famiglie.

Tra le iniziative in programma c’è la sfida per “La vetrina più mostruosa”, che coinvolgerà le attività commerciali del borgo. L’associazione distribuirà ai negozianti cassette di zucche decorative per allestire le vetrine e contribuire all’ambientazione della festa. I commercianti accoglieranno inoltre i visitatori con il tradizionale “Dolcetto o scherzetto”. Lungo la via saranno allestite installazioni scenografiche con grandi balle di fieno a tema Halloween. Non mancheranno stand con dolci, caramelle, zucchero filato, cioccolata calda e crêpes, oltre a gonfiabili di diverse dimensioni per il divertimento dei più piccoli.