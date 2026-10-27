Gasolio agricolo: preoccupazione per la possibile esclusione delle imprese agromeccaniche

“Il nuovo intervento del Governo a sostegno delle imprese agricole rappresenta un segnale positivo, anche se ancora parziale, in una fase caratterizzata da forti pressioni sui costi di produzione. È infatti importante che le misure adottate tengano conto dell’intera filiera, valorizzando anche il contributo delle imprese agromeccaniche”: con queste parole il presidente di Confai Bergamo, aderente a CAI Agromec, Pietro Cattaneo, commenta il recente provvedimento che prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro per contenere gli effetti del rincaro del gasolio agricolo.

La misura introduce un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi al litro. Un intervento che Confai considera significativo per sostenere la continuità produttiva delle aziende agricole, pur evidenziando la necessità di chiarire le condizioni di accesso al beneficio per le imprese che svolgono lavorazioni agricole per conto terzi.

“Le imprese agromeccaniche svolgono un ruolo essenziale nell’organizzazione produttiva dell’agricoltura moderna – osserva Cattaneo -. Attraverso l’impiego di macchinari avanzati e tecnologie di precisione, consentono a numerose aziende agricole di accedere a servizi specializzati senza dover sostenere direttamente investimenti onerosi. Per questo auspichiamo che il sostegno al costo del carburante possa essere riconosciuto anche a questa componente fondamentale del settore primario”.

Confai Bergamo richiama, in proposito, le osservazioni formulate a livello nazionale da CAI Agromec, che ha evidenziato il rischio di un trattamento differenziato tra imprese agricole e contoterzisti, con possibili ripercussioni sui costi delle lavorazioni e, indirettamente, sulle stesse aziende agricole beneficiarie degli aiuti.

“Il nostro obiettivo è contribuire a preservare la competitività dell’intero sistema agricolo – conclude Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo -. Un sostegno che non fosse esteso anche alle imprese agromeccaniche rischierebbe di produrre benefici limitati, perché i maggiori costi sostenuti dai contoterzisti potrebbero riflettersi sulle tariffe rivolte alle aziende agricole. Auspichiamo pertanto che, nella definizione delle modalità applicative, venga individuata una soluzione equilibrata, capace di valorizzare il contributo di tutti gli operatori della filiera”.