Formare la leadership per cambiare l’impresa: “Puntiamo sulle competenze, i talenti spesso li abbiamo già in casa”

Inverno demografico, intelligenza artificiale e instabilità dei mercati i fenomeni da governare: le imprese sono chiamate a valorizzare di più le proprie risorse in un contesto nel quale lo sviluppo delle competenze e la capacità di accompagnare le persone nel cambiamento diventano fattori sempre più determinanti per la competitività del sistema produttivo

Innovazione sì, ma accompagnata da competenze aggiornate attraverso percorsi formativi mirati, che coinvolgano tutta l’azienda, a partire dal management. In un mondo dell’impresa che, se non vogliamo scomodare la parola “rivoluzione”, è interessato da profondi cambiamenti, l’unica via per restare competitivi sembra essere investire strutturalmente sulle persone.

Una strada da intraprendere non per assolvere a obblighi contrattuali, ma per rispondere con la qualità a una crisi demografica che mostrerà pesantemente i propri effetti sulla provincia di Bergamo nei prossimi 25 anni, quando saranno 89mila in meno le persone in età di lavoro e dall’altro la popolazione over65 crescerà di 116mila unità.

“Viviamo un momento straordinario, ma anche complesso – ha esordito Oscar Panseri, neo presidente di Servizi Confindustria Bergamo – Cambiano i mercati, le tecnologie e il modo di lavorare con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale. Quando integriamo un nuovo sistema in azienda possiamo limitarci ad acquistare un software e chiedere di utilizzarlo oppure coinvolgere tutta la squadra, ascoltare le sue preoccupazioni, investire in formazione e trasformare la novità in opportunità: nel primo caso avrò introdotto una tecnologia, nel secondo avrò esercitato la leadership. Parliamo spesso di difficoltà di trovare persone qualificate, ma forse prima di cercare talenti fuori dalle aziende dobbiamo chiederci se stiamo facendo abbastanza per far crescere coloro che abbiamo già al nostro interno. Formare una persona non significa solo insegnarle qualcosa ma anche farla sentire importante, darle fiducia e offrirle un futuro. Le macchine si comprano, le tecnologie si aggiornano, ma fiducia e competenze delle persone si costruiscono ogni giorno e la leadership fa crescere le persone insieme all’azienda”.

Il contesto

I numeri anticipati poc’anzi sono uno spauracchio sempre più vicino a livello temporale: da anni Confindustria Bergamo ha messo in campo iniziative per tamponare quantomeno l’impatto di un inevitabile inverno demografico, dal lavoro fianco a fianco con l’Università per indirizzare la formazione accademica verso gli ambiti di maggiore necessità del nostro tessuto produttivo all’ITS Academy in Africa per preparare in loco giovani da specializzare poi sul nostro territorio, fino al progetto che vuole l’associazione degli industriali come facilitatore dell’incontro tra realtà che puntano a una crescita dimensionale tramite acquisizioni o aggregazioni.

“In uno scenario di questo tipo, e tenendo in considerazione che Bergamo ha un tasso di disoccupazione dell’1,3%, la persona deve essere sempre più centrale all’interno delle nostre aziende – ha sottolineato Paolo Piantoni, Amministratore Delegato di Servizi Confindustria Bergamo e Direttore Generale di Confindustria Bergamo – La riduzione della popolazione in età di lavoro rende strategico valorizzare ogni competenza: la risposta non può essere solo investire in macchine, ma puntare sulle persone perché è l’investimento più importante”.

Costi dell’energia e del petrolio in continua risalita, disponibilità degli stessi messa in discussione, un’inflazione che galoppa e preme su aziende e famiglie, costo del denaro in continuo aumento: fattori che rendono sempre più complicato programmare ogni investimento di stampo strategico, aggravati dall’ormai famigerata crisi demografica che sta già colpendo le maestranze ma anche la classe imprenditoriale alle prese con successioni e passaggi generazionali.

“La demografia, inutile negarlo, è il tasto dolente – ha continuato Piantoni – Avremo una riduzione fortissima nella fascia 15-24 anni, anche a causa di percorsi formativi più lunghi. E allo stesso tempo gli stessi ragazzi sono fortemente attratti dal mondo del lavoro rispetto a quello della formazione perché le aziende hanno stringenti necessità di personale. Ad oggi non siamo nemmeno in grado di colmare questo gap con l’installazione di robot industriali, come sta già accadendo invece in Asia. Siamo molto lontani da quello scenario: anche in futuro, comunque, sarà impossibile sostituire le persone in determinati ruoli, in altri casi potremo sfruttare la tecnologia per fare affiancamento o per liberare risorse dai compiti più usuranti”.

Dove andare, dunque, a reperire il personale necessario? Un contributo, secondo Piantoni, può arrivare da un maggiore coinvolgimento delle donne oggi al di fuori del mercato del lavoro, sbloccandone il potenziale tramite percorsi di carriera dedicati, pari opportunità, conciliazione vita-lavoro e aggiornamento delle competenze. Da valorizzare, poi, sono le figure senior già presenti in azienda, puntando sulla loro esperienza e spingendo su mobilità interna e trasmissione del sapere, mentre sui nuovi talenti l’obiettivo deve essere quello di un veloce ingresso e inclusione nei processi, anche per chi proviene da percorsi differenti.

Il vero gap da colmare, però, è quello relativo alle competenze: le trasformazioni tecnologiche, sociali e del mercato richiedono capacità nuove e sempre aggiornate, guardando all’Intelligenza Artificiale come strumento di crescita da accompagnare con percorsi formativi mirati, per non rischiare di ampliare il divario digitale, creare insicurezza e disperdere esperienza.

“Non dobbiamo scegliere tra esperienza e tecnologia – ha concluso Piantoni – Dobbiamo farle lavorare insieme e l’IA deve essere patrimonio di tutti dentro l’azienda. La virtù del modello bergamasco e del suo tessuto economico è la sua grande capacità di trovare soluzioni, leggendo le trasformazioni in atto: sono sicuro che saremo in grado di risolvere in modo egregio queste criticità”.

L’impegno delle imprese

In uno scenario tanto complesso quanto critico, Servizi Confindustria Bergamo si propone come punto di riferimento per le aziende nel campo della formazione, con un fitto ventaglio di possibilità formative da sottoporre agli associati, rinnovato nei tempi e nelle tematiche per rimanere al passo con l’evoluzione in corso soprattutto dal punto di vista tecnologico e digitale.

Ma, quella della formazione, è una consapevolezza che le nostre imprese hanno già maturato, come ha rivelato Massimo Sabatini, direttore generale Fondirigenti: “Sono sempre più le realtà che sfruttano queste soluzioni indirizzate a un rafforzamento della leadership. Cambiano le esigenze, ma è in atto una crescita dei piani formativi focalizzati sulla visione strategica, prima voce per ore di formazione nel 2025 con 1.340 ore, seguito da Intelligenza Artificiale/IoT/Machine learning con mille ore e Team Working con 933 ore. Più cresce la tecnologia e più serve la strategia, con competenze tecniche e umane che crescono di pari passo. In futuro le competenze di routine perderanno sempre più importanza, mentre aumenterà quella delle soft skill, del pensiero sistemico, analitico e creativo, della capacità di visione, del pensiero ibrido e dell’intuizione manageriale. In provincia di Bergamo la soluzione più adottata sono i corsi aziendali che coinvolgano tutto il gruppo dirigente e dal 2021 al 2025 abbiamo assistito a un maggiore ricorso alla formazione tra le grandi e le medie imprese: nelle piccole, invece, è diminuita nello stesso periodo, sia in termini di risorse che di imprese coinvolte ed è un fattore sul quale interrogarci”.

Chi ha scelto di programmare una strategia formativa oggi raccoglie già i frutti del proprio lavoro. È il caso di Comelit, che dal 2021 al 2025 ha portato da 1.500 a oltre 10.000 le ore di formazione dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali, a ogni livello: “Abbiamo coinvolto tutti, per sviluppare competenze di comunicazione, gestione del feedback, intelligenza emotiva, mentre per i team leader abbiamo previsto interventi su leadership e gestione delle persone – ha spiegato Jolanda Bernardi, Hr manager di Comelit, affiancata dai formatori Daniela Del Colle, Sheyla Rega e Marco Zanchi – Sono stati momenti di profonda conoscenza tra le persone che hanno reso più fluidi alcuni processi che li vedono coinvolti. A fronte del successo tra i collaboratori abbiamo attuato la stessa strategia al management, costruendo in modo customizzato un percorso formativo variegato”.

Esperienze anche singolari, come quella scelta dalla Fondmetal: “Con l’obiettivo di accrescere le nostre capacità di vendita, siamo stati ingaggiati tramite un business game che in apparenza poteva sembrare fin troppo ludico – ha evidenziato Zagrida Sabahi, Responsabile Commerciale OE – La proposta del nostro formatore Giorgio Nicastro ha coinvolto anche la proprietà ed è stata in grado di farci imparare partecipando. Nessuna impostazione didattica, ma un’esperienza partecipata e divertente, dove lo scambio di ruoli ci ha consentito di trovare ispirazione e scoprire le nostre potenzialità”.

Si è sviluppata in modo profondamente pratico, invece, la formazione della leadership alla Aesys, dove la scelta è stata quella di allenare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e innovarne le applicazioni in ambito aziendale: “Avevamo bisogno di alcune soluzioni perché la nostra azienda negli ultimi cinque anni ha conosciuto una profonda trasformazione, con 250 nuove persone inserite – ha raccontato l’HR Director Simone Maffeis – Abbiamo quindi lavorato su cultura aziendale e trasferimento di conoscenze, ma ci mancava qualcosa sul processo e sulla gestione del dato”.