Flop del concorso dei medici di base in Lombardia, Imerti: “Si analizzi la crisi della professione”

Al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il periodo 2026-2029, si sono presentati 310 candidati a fronte di 481 posti disponibili. Eppure, nei mesi precedenti, le domande presentate erano state oltre 600

In Lombardia, al concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il periodo 2026-2029, si sono presentati 310 candidati a fronte di 481 posti disponibili. Eppure, nei mesi precedenti, le domande presentate erano state oltre 600.

Tra l’interesse iniziale e la partecipazione effettiva si è aperta una distanza importante: la prova, svolta lo scorso 21 ottobre, ha rappresentato un passaggio decisivo per la formazione dei futuri medici di famiglia ma il dato delle presenze pone interrogativi sulla capacità del sistema di attrarre verso questa professione.

Va tenuto presente che il numero dei presenti non coincide con quello degli ammessi al corso né consente, da solo, di stabilire quanti posti resteranno effettivamente scoperti. Rappresenta, però, un campanello d’allarme per il prossimo futuro di una funzione essenziale per la sanità pubblica.

Il dottor Rocco Imerti, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani – Smi Lombardia, commenta: “I tempi della pletora medica non torneranno più! La conferma viene dal risultato del concorso per accedere al corso triennale di medicina generale in Lombardia. Questo c’indica come la crisi della professione medica andrebbe analizzata più a fondo da tutti gli attori del sistema: governatori, amministratori, funzionari, gestori dei percorsi formativi. In particolare i responsabili degli attuali corsi formativi, che avevano prematuramente festeggiato l’elevato numero di iscritti al Corso di Formazione in Medicina generale non avevano considerato che quest’anno sono state anticipate le domande per il CFSMG rispetto a quelle per le specialità. Molti giovani laureati in medicina, infatti, si erano intanto iscritti in attesa della domanda per il concorso in specialità, loro vera intenzione; senza contare quelli che si iscrivono al Corso e poi non lo iniziano o coloro che lo abbandonano durante”.

“I numeri della Lombardia (600 domande per poco meno di 500 posti, ma circa la metà si sono poi effettivamente presentati), peraltro a sovrapponibili alle altre Regioni, costituiscono un forte monito a chi decide e organizza una formazione carente, di scarsa qualità, disorganizzata, economicamente insufficiente, a sua volta burocratizzata come lo sarà la futura attività professionale, una formazione molto incentrata sull’attrazione sindacale anziché su pratica clinica. È proprio per questo che lo SMI, per primo e da tempo chiede l’istituzione della Scuola di Specialità in Medicina Generale, per liberare il Corso da quei lacciuoli di potere che lo imbrigliano” – prosegue il dottor Imerti.

Guardando in prospettiva, il segretario regionale Smi evidenzia: “Un fondamentale cambiamento, in questo ambito, dovrebbe essere la parte economica, per evitare che giovani colleghi neolaureati vengano letteralmente buttati sul territorio appena iniziata la formazione, sì su base volontaria, ma in pratica obbligati dalla ridicola remunerazione del CFSMG. In sostanza, quanto accaduto sulla scarsa partecipazione al Corso in Lombardia lo attendevamo pienamente, mentre altri dovrebbero fare un esame di coscienza e chiedersi: cosa abbiamo sbagliato? Forse si sono fatte, invece, proposte a tempo scaduto”.