Ex Zerowatt, iniziata la demolizione, il sindaco Bertocchi: “Si apre una nuova fase per il futuro di quest’area”

Nese. Nessun taglio del nastro, niente banda, assente la prima pietra. Lunedì 26 ottobre, ore 23.30, la via Meer viene chiusa al traffico. Fa freddo eppure soli o a gruppetti sono in molti ad arrivare per assistere alla prima fase della demolizione di una parte dell’ex Zerowatt. Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana Valle Seriana afferma:”La valle è da sempre importante dal punto di vista produttivo, ma negli ultimi anni ha conosciuto la presenza di molte aree dismesse. La Zerowatt è una di queste e rappresenta uno dei temi che ci troviamo ad affrontare. La cosa migliore che un’amministrazione possa fare è creare posti di lavoro. Se c’è occupazione, le persone e le famiglie si fermano, funzionano le scuole, funziona tutto”. Accanto a Calegari c’è una lavatrice della Zerowaat LN63 I Professional, una delle migliaia di elettrodomestici che venivano prodotti proprio qui. A volerla in strada è il sindaco Camillo Bertocchi che ricorda che proprio qui “per decenni hanno lavorato centinaia di persone”.

“Oggi inizia una nuova vita. Un saluto particolare va agli ex lavoratori della Zerowatt, che certamente vivranno una grande emozione nel vedere questa fabbrica scomparire per lasciare spazio a qualcosa di nuovo”. Il primo cittadino ringrazia Mauro Bergamelli, l’imprenditore seriano, che ha acquisito l’area e si prepara a dare una nuova prospettiva al comparto. La scelta di celebrare questo passaggio, ha osservato Bertocchi, permette di riconoscere il valore di una storia che non è fatta soltanto di muri e macchinari, ma soprattutto di persone, relazioni professionali, famiglie e socialità.

La storia della Zerowatt comincia a Milano nel 1923, con la produzione di piccoli elettrodomestici, tra cui aspirapolvere, ventilatori, forni elettrici e macchine da caffè. Nel 1943 la produzione arriva a Nese e, nel 1954, lo stabilimento avvia la produzione delle lavatrici a marchio Zerowatt, mentre il ventilatore dell’azienda conquista il Compasso d’Oro. Negli anni Settanta il complesso raggiunge dimensioni considerevoli: 26 mila metri quadrati, cinque linee di montaggio e una capacità produttiva di 150 mila pezzi all’anno. Numeri che raccontano la rilevanza industriale dello stabilimento, ma che non restituiscono completamente il suo peso nella vita quotidiana del territorio. La fabbrica rappresentava infatti anche un punto di riferimento sociale, soprattutto per la comunità di Nese, dove il lavoro e le relazioni costruite attorno allo stabilimento hanno contribuito a consolidare legami destinati a durare nel tempo.

Nel 1985 Zerowatt entra nel gruppo Candy, rafforzando negli anni successivi la propria presenza sul mercato anche internazionale. Nel 2001 arriva però la decisione di chiudere lo stabilimento di Nese e trasferire altrove la produzione. Restano alle spalle 220 dipendenti e una lunga stagione industriale.

Da allora l’area è rimasta dismessa, attraversando diverse fasi senza arrivare a una trasformazione definitiva. I passaggi di proprietà e le difficoltà economico-finanziarie hanno rallentato il percorso di recupero, nonostante alcuni interventi già realizzati. Prima del 2019 è stata completata la bonifica delle coperture in amianto. Successivamente, anche le difficoltà legate al periodo del Covid hanno contribuito a ritardare il rilancio del comparto, fino all’acquisizione da parte della proprietà Bergamelli.

“Ora il nuovo Piano di governo del territorio offre una cornice per procedere – prosegue Bertocchi -. Il Comune ha introdotto incentivi per favorire la demolizione entro un anno, con l’obiettivo di accelerare la riqualificazione e consentire la restituzione dell’area al territorio. Il comparto complessivo misura circa 26 mila metri quadrati. Una prima porzione, di 16 mila metri quadrati, è già stata recuperata; la parte interessata dall’attuale intervento si estende invece per circa 10 mila metri quadrati”.