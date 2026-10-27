La campagna|
Antinfluenzale, il dottor Carrara: “Ottime adesioni alla campagna vaccinale”
Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sulle prime settimane delle vaccinazioni contro l’influenza
“Sta procedendo tutto abbastanza bene, l’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale è stato ottimo”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sulle prime settimane delle vaccinazioni contro l’influenza.
I medici di famiglia effettuano le somministrazioni da inizio ottobre: partendo dagli anziani e dai pazienti fragili stanno estendendo man mano la copertura al maggior numero di persone ricevendo abbondanti richieste e prenotazioni. Il dottor Carrara spiega: “La campagna vaccinale antinfluenzale sta ottenendo ottime adesioni. Va tutto abbastanza bene, anche in termini di approvvigionamenti delle dosi, ad eccezione di qualche problema che si è verificato nel reperimento di uno dei vaccini (quello rivolto agli anziani, ndr) e per noi è molto importante avere le forniture con la giusta tempistica. È ancora presto per avere i numeri precisi e per tracciare i bilanci bisogna aspettare il termine della campagna, ma possiamo dire che tutto sta procedendo a gonfie vele”.
“Molti pazienti – prosegue il segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia – Fimmg Bergamo – ci stanno chiedendo anche il vaccino contro il pneumococco e contro l’Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio). Tanti domandano di riceverli dopo aver letto gli articoli ed è molto bello vedere che si informano: prestano attenzione alla prevenzione e sono responsivi. Paiono buone anche le richieste e le prenotazioni dell’anti-Covid, che indicativamente sembrano in linea con quelle dell’anno scorso. Gli anziani e i pazienti fragili si vaccinano di buon grado, solitamente in co-somministrazione con il vaccino contro l’influenza, consentendo una copertura piuttosto ampia delle fasce più a rischio”.
Infine, il dottor Carrara conclude: “Nel complesso, possiamo dire di essere partiti col piede giusto. Considerando che l’antinfluenzale diventa pienamente efficace dopo circa 15 giorni dalla somministrazione – tempo necessario al sistema immunitario per produrre gli anticorpi – possiamo dire che avremo fornito un’ampia copertura della popolazione in vista dei primi casi di influenza, attesi in linea di massima verso la metà novembre”.