Antinfluenzale, il dottor Carrara: “Ottime adesioni alla campagna vaccinale”

I medici di famiglia effettuano le somministrazioni da inizio ottobre: partendo dagli anziani e dai pazienti fragili stanno estendendo man mano la copertura al maggior numero di persone ricevendo abbondanti richieste e prenotazioni. Il dottor Carrara spiega: “La campagna vaccinale antinfluenzale sta ottenendo ottime adesioni. Va tutto abbastanza bene, anche in termini di approvvigionamenti delle dosi, ad eccezione di qualche problema che si è verificato nel reperimento di uno dei vaccini (quello rivolto agli anziani, ndr) e per noi è molto importante avere le forniture con la giusta tempistica. È ancora presto per avere i numeri precisi e per tracciare i bilanci bisogna aspettare il termine della campagna, ma possiamo dire che tutto sta procedendo a gonfie vele”.