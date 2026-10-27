Roberta Profico con il figlio Francesco Torsello

Francesco Torsello, 19 anni, nel 2025 si era iscritto al corso di programmazione e sviluppo software. La mamma racconta ritardi, docenti assenti e mancanza di trasparenza: “Chi si iscrive a una scuola ha diritto di trovare un percorso serio, organizzato e trasparente. Non chiedevamo altro che questo”

San Paolo d’Argon. “Ci hanno tenuti all’oscuro da tutto, ci siamo sentiti presi in giro. Non sapevamo davvero che cosa stesse succedendo, mentre mio figlio cercava di andare avanti in un corso che, a un certo punto, sembrava non avere più una direzione”. A parlare è Roberta Profico, mamma di Francesco Torsello, 19 anni, residente a Cernusco sul Naviglio. Il figlio, lo scorso anno, aveva scelto la Jobs Academy di San Paolo d’Argon per frequentare il corso di Programmazione e Sviluppo software, con l’obiettivo di approfondire le competenze informatiche acquisite alle superiori. Ma quello che doveva essere un percorso di formazione si sarebbe trasformato, secondo il racconto della madre, in un’esperienza segnata da disorganizzazione, incertezza e crescente sfiducia.

La vicenda si inserisce nella crisi che ha coinvolto la Fondazione omonima della scuola, alle prese con le difficoltà finanziarie e il confronto con Regione Lombardia sui finanziamenti. Una situazione che ha sollevato interrogativi sulla continuità delle attività didattiche e sul pagamento degli stipendi al personale. Per la famiglia di Francesco, tuttavia, i problemi non sono rimasti confinati alla dimensione amministrativa: hanno inciso concretamente sul percorso di apprendimento del figlio: “Francesco era motivato – racconta Roberta -. Veniva da un istituto tecnico informatico e aveva scelto quel corso perché voleva imparare ancora, approfondire quello che già conosceva. Noi ci siamo fidati della scuola e abbiamo investito su questa possibilità”.

Le prime difficoltà e la sensazione che si respirasse qualcosa di strano si erano intuite ancora prima che il corso iniziasse. “L’avvio del corso, inizialmente previsto per novembre 2025, era slittato a dicembre”, racconta mamma Roberta. Una disorganizzazione della didattica che ha poi trovato maggiori risposte nel mese di marzo. “Capitava che Francesco avesse anche due o tre ore buche. Le giornate non erano organizzate come ci aspettavamo e c’erano professori che non si presentavano. Molto spesso lui partiva da casa per andare a lezione, senza sapere se effettivamente la lezione ci sarebbe stata o no”.

A pesare non era soltanto il tempo perso. Secondo la madre, Francesco avrebbe cominciato a dubitare della qualità della formazione ricevuta, sentendo di non aver acquisito le competenze che si aspettava da un corso di specializzazione in ambito informatico.

“Mi diceva che stava imparando poco o nulla. Io cercavo di incoraggiarlo, gli dicevo: ‘Ma tu sei motivato, hai scelto questo percorso perché ti piace l’informatica’. Però lui vedeva quello che succedeva e diventava sempre più difficile convincerlo che ne valesse la pena”.

Uno stato di agitazione mostrato in primo luogo dagli stessi professori. Alcuni di loro non si presentavano alle lezioni proprio perché già da inizio 2026 non ricevevano lo stipendio. Il blocco dei finanziamenti regionali e le difficoltà economiche della Fondazione hanno colpito i docenti e il personale della Jobs Academy. Un disagio poi ricaduto anche su studenti e famiglie, che in questo progetto hanno creduto, in vista del futuro. “Si parlava della possibilità – continua Profico – che le lezioni venissero bloccate perché mancavano i soldi. Una professoressa aveva detto che a settembre non sarebbe rientrata perché non riceveva lo stipendio. Noi genitori, però, non avevamo un quadro chiaro di quello che stava succedendo”.

Proprio a marzo Roberta aveva incontrato il preside della Jac, cercando di ottenere spiegazioni. Un confronto che, nel suo racconto, non sarebbe bastato a dissipare le preoccupazioni: “A un certo punto non riuscivamo nemmeno ad accedere al registro elettronico e quando si riusciva i voti degli esami non risultavano registrati. Anche le modalità di valutazione suscitavano perplessità. Mancavano riferimenti chiari per capire come venisse valutato il lavoro degli studenti”.

Nel frattempo, il disagio di Francesco cresceva. L’incertezza sulla prosecuzione delle lezioni, le difficoltà organizzative e la delusione per la situazione, avrebbero contribuito a provocargli uno stato di ansia, fino a spingerlo ad allontanarsi progressivamente dal corso. Come spiegato dalla madre: “Non era più sereno. Aveva la sensazione di non riuscire a costruirsi una preparazione adeguata e di non sapere che cosa sarebbe successo. A un certo punto, pochi mesi fa, mentre svolgeva lo stage in un’azienda, ha deciso di ritirarsi dalla scuola perché non si sentiva più nelle condizioni di andare avanti”.

A tutto questo si aggiunge la questione economica, che aumenta il rammarico nella famiglia: la rata spesa a inizio anno e gli investimenti sul trasporto, con il senno di poi, sono sfumati nel nulla, così come le aspettative di Francesco e di tantissimi ragazzi, che in questi mesi si sono ritirati dalla Jobs: “Quei soldi li avevamo messi in conto perché pensavamo di investire nella formazione di nostro figlio. Non abbiamo pagato per ritrovarci in una situazione del genere, con un anno non concluso e tanti dubbi su quello che aveva effettivamente imparato”. Poco o nulla, in sostanza.

Nel tentativo di formalizzare l’interruzione del percorso, il ragazzo avrebbe anche inviato una raccomandata per comunicare la propria intenzione di ritirarsi. La comunicazione, tuttavia, sarebbe stata restituita per mancato recapito, aggiungendo un ulteriore ostacolo a una vicenda già complessa: “Così, Francesco, ha inoltrato un’altra comunicazione alla scuola nella quale si considerava non più iscritto”.