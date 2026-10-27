Aggredì più volte l’edicolante di largo Belotti: rimpatriato un cittadino pakistano

Con lui anche un altro connazionale, irregolare sul territorio nazionale e condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, armi clandestine e ricettazione

La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito il rimpatrio di due cittadini pakistani irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, entrambi destinatari di provvedimenti di espulsione. Tra loro, un uomo noto per aver aggredito ripetutamente l’edicolante di largo Belotti, protagonista di episodi di microcriminalità che avevano suscitato allarme nel centro cittadino e richiamato l’attenzione dei media nazionali.

L’operazione è stata eseguita nella notte di giovedì 22 ottobre, con l’accompagnamento dei due cittadini allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dove sono stati imbarcati su un volo charter ministeriale organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione, congiuntamente con altre Forze di polizia europee.

Il primo cittadino pakistano era irregolare sul territorio nazionale a seguito del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, disposto in ragione di una condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo a un anno e dieci mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, reati commessi in concorso. Nei suoi confronti il Prefetto di Bergamo aveva emesso un decreto di espulsione, successivamente convalidato dal Giudice di Pace ed eseguito con il rimpatrio.