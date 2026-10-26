Zona Blu Longevity, a Presezzo la prevenzione diventa un appuntamento mensile

Nato dalle esperienze di malattia e dai percorsi di cura delle promotrici Silvia Dalle Crode Pedretti e Giovanna Piccinini, il progetto punta a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della propria salute prima che emergano problemi

Presezzo. Portare la prevenzione nella vita quotidiana, creando occasioni di incontro tra cittadini, pazienti e medici specialisti. È l’obiettivo di Zona Blu Longevity, il progetto avviato nel marzo 2026 e presentato durante la serata solidale “Realtà virtuale che cura”, ospitata da Settecento Ristorante & Hotel di Presezzo. L’evento ha unito testimonianze personali, divulgazione scientifica e raccolta fondi a favore del Centro V.A.M.P. del Policlinico San Marco di Zingonia.

Nato dalle esperienze di malattia e dai percorsi di cura delle promotrici Silvia Dalle Crode Pedretti e Giovanna Piccinini, il progetto punta a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura della propria salute prima che emergano problemi. Gli incontri offrono ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti sanitari, approfondire temi specifici e trovare risposte a dubbi ed esigenze concrete. Il percorso si caratterizza per la gratuità degli appuntamenti, la partecipazione su prenotazione e la collaborazione tra medici e pazienti esperti nella progettazione degli incontri. Temi e linguaggio vengono definiti insieme, con l’obiettivo di rendere le informazioni scientifiche comprensibili e accessibili. Tra gli argomenti già affrontati figurano la salute del cuore e delle ossa, l’alimentazione, la pelle, il microbiota e il benessere.

Le promotrici dedicano al progetto il proprio tempo e le proprie competenze a titolo volontario, valorizzando l’ascolto e il rispetto delle esperienze personali. Un approccio che mira a costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e mondo sanitario, favorendo una maggiore consapevolezza nelle scelte legate alla salute e creando un senso di comunità.

Il programma

Il calendario dei prossimi appuntamenti è disponibile sul sito www.progettozonablu.it, attraverso il quale è possibile iscriversi. Il 9 novembre il dottor Cristian Testa parlerà di microbiota e salute, mentre il 30 novembre il cardiologo Francesco Pattarino approfondirà il tema della longevità e delle abitudini quotidiane. Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 18.30 presso Settecento Ristorante & Hotel, con ingresso gratuito su prenotazione.

Nel corso della serata, Michela Patrini ha ripreso il tema della fiducia, già al centro dell’edizione precedente, soffermandosi sull’importanza delle parole nelle relazioni. “Parole pulite, vere, gentili” è il principio che accompagna il progetto e il desiderio di raccogliere esperienze per trasformarle in occasioni di crescita e sensibilizzazione per il territorio.