UniBg sempre più dentro al territorio: al via corsi di lingua aperti a tutti

Una preziosa opportunità per imparare le lingue straniere. Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo organizza un ricco programma di corsi aperti a tutta la popolazione: sono rivolti a chiunque sia interessato, anche a chi non è iscritto all’UniBg.

Il ventaglio è ampio e spazia fra inglese, francese, tedesco, cinese, giapponese, arabo, russo e lingua dei segni italiana (LIS), articolati su diversi livelli. Il percorso, per ogni lingua, prevede 60 ore con attività di ascolto, lettura, grammatica, lessico e comunicazione orale.

Fra le proposte spiccano le due tipologie del corso d’inglese: una per principianti assoluti e l’altra Advanced, con 60 ore di lezione in orario serale. La prima, pensata per chi non ha mai studiato la lingua, comincia dalle basi, con l’obiettivo di arrivare al livello A1. La seconda, invece, si rivolge a chi ha già una buona padronanza e vuole perfezionare l’ascolto, la conversazione, la lettura e la scrittura, dal livello B2+ al C1.

È particolarmente variegata anche l’offerta relativa all’arabo, con percorsi per chi inizia e per chi vuole proseguire, comprendendo sia l’arabo standard sia i dialetti usati nella comunicazione quotidiana. Sono in preparazione anche proposte dedicate alla varietà palestinese, all’arabo marocchino e all’intercomprensione dei dialetti.

Per il giapponese sono da annotare tre percorsi interamente online: Principianti assoluti, Principianti Plus e Business. Dai primi scambi quotidiani si passa al consolidamento delle conoscenze; per chi ha già una preparazione adeguata, il Business affronta email, telefonate e relazioni professionali in giapponese.

Per completare la panoramica, infine, vanno segnalati il corso di italiano per stranieri e il percorso d’intercomprensione delle lingue romanze, finalizzato a imparare a comprendere testi in lingue vicine all’italiano, come francese, spagnolo e portoghese, riconoscendo somiglianze e differenze.

Sviluppare una buona padronanza delle lingue, nel mondo di oggi è fondamentale sia per la propria crescita personale sia a livello professionale. L’iniziativa offre la possibilità di sviluppare competenze linguistiche utili per lo studio, il lavoro e la vita quotidiana, ma rappresenta anche un’occasione per conoscere altre culture. La professoressa Barbara Turchetta, direttrice del Centro Linguistico di Ateneo UniBg, sottolinea: “La conoscenza delle lingue rappresenta una competenza essenziale per comprendere e comunicare con culture diverse. Promuovere lo studio delle lingue significa favorire l’incontro, il dialogo e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco. In tal senso, va sottolineato il suo valore come ponte di pace, perché conoscere la lingua dell’altro offre più possibilità di ascoltarsi e capirsi”.

“Questa progettualità – conclude la professoressa Turchetta – conferma e rafforza il legame tra l’Università degli Studi di Bergamo e il territorio. È un’ulteriore forma di apertura dell’ateneo verso l’esterno, perché non occorre essere studenti universitari per frequentare i corsi: ci si può avvicinare a una lingua per interesse personale, riprendere uno studio lasciato da parte oppure migliorare le proprie competenze per il lavoro”.

Per chi volesse partecipare, il primo passo è la pre-iscrizione – non vincolante – nell’apposita sezione sul sito unibg.it; la segreteria è a disposizione anche telefonicamente e fornisce le indicazioni per procedere.

Sono previste quote ridotte per studenti e personale UniBg e per i dipendenti pubblici.