UniBg OnAir: c’è di nuovo Tiny, e pure un’Incognita

Dopo il debutto della scorsa settimana, UniBg OnAir, la radio dell’Università degli studi di Bergamo, entra nel vivo della nuova stagione: il palinsesto autunnale prosegue tra voci storiche, nuove proposte e rubriche musicali, nel segno di un’identità sempre più definita.

IN DIRETTA CON “UNIBG LIVE”: MISTO RITMO, PLAYLIST E UNA NOVITA’ – La settimana di UniBg OnAir si apre il lunedì mattina con la carica di UniBg Live: Misto Ritmo, in diretta dalle 8 alle 10 con Nicola Betti e Joy Cimaschi. Tra curiosità musicali, appuntamenti culturali e l’energia dance di Ritmo al Cubo, la sveglia d’ateneo accompagna gli ascoltatori verso l’inizio della settimana.

Il martedì di UniBg OnAir fa spazio questa settimana a un nuovo live: è Wildcard, la diretta in onda dalle 16 alle 18. Tra musica, notizie dal web e opinioni che rischiano di dividere lo studio a cambiare le carte in tavola è l’Incognita: ogni settimana Alessia Picco sarà affiancata da uno speaker diverso, pronto a portare in studio le proprie rubriche e il suo stile. “Il nostro studio è una giostra – racconta Alessia – promettiamo di fare i professionisti seri e due minuti dopo vi abbiamo già trascinato in una conversazione surreale”. A restare, invece, sono gli ingredienti che rendono ogni puntata imprevedibile: le opinioni senza filtri degli hot takes e una nuova, “giacchiata”, evoluzione per la rubrica automobilistica nata come Racewave. A fare da filo conduttore tra opinioni controcorrente e incursioni negli sport è una selezione musicale che attraversa classici degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e nuove uscite pop. Il tutto senza farsi mancare gli interventi degli ascoltatori: “Una playlist non vi risponde, noi sì – promette Alessia -. Gli ascoltatori non sono passivi: commentano, lanciano temi e possono farci litigare”. Per scoprire dove porterà la prossima puntata, basta sintonizzarsi: a Wildcard l’unica certezza è che non tutto andrà secondo i piani.

Il venerdì pomeriggio, infine, dalle 16 alle 18, Alessia torna con Mattia Lucchini dando appuntamento con Playlist, per arrivare al fine settimana a ritmo di musica e divertimento. Tra novità discografiche, ricorrenze, quiz e Momento Vinile, non mancano le sorprese; nella seconda ora, poi, la scaletta passa direttamente nelle mani del pubblico, chiamato a costruire una playlist collettiva attraverso temi, interventi in diretta e brani tutti da riscoprire.

PAROLE, PAROLE, PAROLE – Tra gli appuntamenti che scandiscono la settimana torna anche La parola del giorno, l’incursione quotidiana nel dizionario di UniBg OnAir, alla ricerca di termini curiosi tra una sessione di studio e una pausa caffè. Anche questa settimana è puntuale l’appuntamento di Parliamone il martedì alle 20:00, con una nuova recensione musicale firmata da DIY Attitude che segna il ritorno di RSA Bunch (se preferite la nostra bella lingua, direbbe qualcuno, Quelli della RSA). Questa settimana, con la voce di Antonino Jonathan Luzzi, lo sguardo si posa sul ritmo irresistibile degli Sleaford Mods e il loro The Demise of Planet X, un album che traduce rabbia sociale e contraddizioni del presente in un post-punk ruvido e trascinante. Uscito ormai diversi mesi fa, vero, ma ancora freschissimo, e tutto da ascoltare (nel motto di The RSA Bunch: prima che sia troppo tardi). Sempre alle 20 di giovedì, per Gli incontri di UniBg OnAir, è nuovamente la volta di Ancora tu, l’appuntamento con lo spazio dedicato alle voci che si sono formate nelle aule della nostra università. Protagonista di questa settimana è Marco Arlati, oggi presidente della Commissione Intelligenza Artificiale e Politiche ESG di CONI Lombardia e co-fondatore di Pegasus Sporting Club. Ai microfoni di UniBg OnAir, con Alessia Picco, racconterà il suo percorso dalle aule di via Caniana alla sfida di portare innovazione e inclusione nel mondo dello sport, tra nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale e la costruzione di ambienti sportivi più aperti e rispettosi.

CON TINY IL FUNK SI FA IRRIVERENTE: I FURFUNKY A UNIBG ONAIR– Ultimo speciale della settimana, nella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, venerdì 30 alle 18.00 UniBg OnAir propone il primo appuntamento della stagione con Tiny: piccoli spazi live in cui scoprire band e artisti attraverso esibizioni essenziali, senza orpelli e con tutta l’energia della musica suonata dal vivo. Un’occasione per conoscere da vicino le realtà musicali del territorio e lasciarsi sorprendere da nuovi suoni. Dal funk delle hit del passato a una nuova e fresca identità musicale: nel 2018 Simon Di Dio (voce), Corinna Filippi (sax), Jacopo Capoferri (tromba), Cosmin Sirbu (tastiere), Davide Binda (chitarra), Dario Gangi (basso) e Flavio Niccoló Beretta (batteria) danno vita ai FurFunky. Con influenze che richiamano le sonorità funk degli anni Sessanta e Settanta e contaminazioni pop e rock, la band bergamasca rielabora il genere in chiave fresca e contemporanea, portando sui palchi un sound fatto di ritmi trascinanti, ironia e voglia di far ballare. Dalle prime rivisitazioni di hit del passato, al cambio di direzione nel 2013 che trova espressione concreta in Funkool, il primo concept album della band: tra testi in italiano e uno sguardo ironico sulle contraddizioni della società contemporanea, i FurFunky raccontano il presente senza prendersi troppo sul serio. Ne è un esempio Follow & Like, singolo dedicato al rapporto con i social network e alla costante ricerca di visibilità. Un progetto da ascoltare, anzi tutto da ballare.

OGNI GIORNO UNA ROTTA MUSICALE DIVERSA — In tutto ciò, un filo rosso. Dalle 18, su UniBg OnAir, cambia ogni giorno il modo di attraversare la musica. La selezione musicale della redazione accompagna gli ascoltatori tra generi, epoche e scene differenti, con cinque appuntamenti che riflettono altrettanti modi di intendere l’ascolto. Si parte il lunedì con QQQ, dove Pierluigi Spagnolo raccoglie il testimone del celebre mantra di Boris (“Qualità, Qualità, Qualità”) per puntare i riflettori sulla produzione italiana più interessante, tra cantautorato, indie e realtà underground. Il martedì entra in scena HUB The Hair that Used to Be, uno spazio dedicato ai giovani di ieri e alle traiettorie della scena alternativa, dove stili emergenti e percorsi sonori diversi trovano un punto d’incontro. Il mercoledì si viaggia invece attraverso le radici e le trasformazioni della black music con Mama Africa: dalle eredità africane e diasporiche del jazz e del rock fino al rap, al dub e all’afrobeat di oggi, lontano da letture stereotipate. Il giovedì è il turno di GGG (Gigi’s Groove Garden), che invita a lasciarsi guidare dal ritmo tra funk, soul e groove, senza rinunciare alle deviazioni più ballabili e a incursioni che attraversano epoche e geografie. Infine, il venerdì alle 19, SIDE A (Alessio’s R’n’Beat) apre le porte a un ascolto meno convenzionale, tra immaginari cinematografici, atmosfere scure, jazz sperimentale e hip hop alternativo, per chi ha voglia di spingersi oltre i percorsi più familiari.

Cinque appuntamenti da scoprire nel corso della settimana, ma anche da recuperare: per chi ne perdesse qualcuno, il sabato torna la replica delle rubriche, dalle 13 alle 18. Si può fare binge listening, insomma, per prepararsi ad andare a letto presto il sabato sera.